De Poco X3 Pro, een nieuwe betaalbare smartphone met goede specificaties, is te zien op gelekte renders. Ook de prijzen van het toestel zijn online verschenen. Waarschijnlijk wordt de Poco-telefoon volgende week aangekondigd.

Poco X3 Pro prijzen en renders gelekt

De Poco X3 Pro wordt hoogstwaarschijnlijk volgende week maandag (22 maart) aangekondigd en door gelekte renders weten we nu hoe het toestel eruit komt te zien. De afbeeldingen zijn gedeeld door telefooninsider Ishan Agarwal en tonen dat het design van de smartphone vergelijkbaar is met dat van de Poco X3 NFC, die vorig jaar verscheen. Zo zien we een groot camera-eiland op de achterkant, met daaronder het Poco-logo.

Het scherm vult bijna de volledige voorkant en heeft een klein gat bovenin voor de selfiecamera. Het toestel komt in drie kleuren en lijkt een vingerafdrukscanner aan de zijkant te hebben. Die zit waarschijnlijk in de aan/uit-knop. Op de achterkant zitten vier camera’s, al weten we nog niet om welke lenzen het precies gaat.

Ook de prijs van de Poco X3 Pro is gelekt. Het instapmodel, met 6GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte, gaat volgens Dealntech 269 euro kosten. Daarnaast verschijnt een versie met 8GB werkgeheugen en 256GB opslag, waarvoor je 319 euro zou betalen. Daarmee is de Poco X3 Pro duurder dan de Poco X3 NFC, die werd uitgebracht met een adviesprijs van 229 euro.

Specificaties van Poco X3 Pro

De afgelopen weken zijn verschillende specificaties van de Poco X3 Pro opgedoken. Zo zou het toestel beschikken over een nieuwe Snapdragon 860-processor en een groot scherm met hoge 120Hz-ververssnelheid. Omdat het display vaker wordt vernieuwd, zien animaties en beelden er veel vloeiender uit. De accu is vermoedelijk 5200 mAh groot en ondersteunt snelladen (met maximaal 33 Watt). Daardoor zit ‘ie lekker snel weer vol.

