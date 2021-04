Drie Android Planet-lezers zijn uitgebreid aan de slag gegaan met de nieuwe Poco X3 Pro. Hun gebundelde ervaringen over allerlei aspecten van dit toestel lees je dan ook in dit artikel.

Lees verder na de advertentie.

Poco X3 Pro review: drie lezers aan de slag

Enkele weken geleden plaatsten we een mysterieuze oproep, waarin we op zoek waren naar drie personen om een nog onbekende smartphone van Poco te testen. Op 22 maart kwam het hoge woord eruit: het ging om de Poco X3 Pro met een vanafprjis van 249 euro. De toestellen werden dan ook direct opgestuurd. Kelly, Bobby en Frank zijn aan de slag gegaan en al hun ervaringen lees je dan ook in deze gebundelde gebruikersreview.

Testen op verschillende punten

Voordat ze aan de slag zijn gegaan hebben we een reviewguide toegestuurd met verschillende handvatten. Ook belichten we daarin waar ze vooral op moesten letten tijdens hun gebruik en die punten nemen we dan ook mee in deze Poco X3 Pro review.

Het gaat daarbij om onder andere de algemene prestaties, scherm, fotokwaliteit, accuduur en de algehele ‘entertainment-ervaring. Natuurlijk hebben we ook andere punten meegenomen die hen opgevallen zijn tijdens het reviewen.

Uitpakken maar: flashy design en alles in de doos

De Poco X3 Pro wordt geleverd in een zwart doosje met gele letters en een hoesje én de 33 Watt-oplader worden gewoon meegeleverd. Ook is er standaard een plastic screenprotector op het toestel te vinden. Die is wel alleen leuk voor de eerste dagen aldus Frank, want hij zat al snel onder de krassen.

Het design is wat flashy en Bobby moest daar in het begin dan ook wat aan wennen. Hij noemt dat het grote Poco-logo en de geribbelde baan in het midden zeker opvallen. Kelly noemt het design erg fraai, maar vindt het toestel wel wat aan de zware kant, wat komt door de grote accu.

Frank vindt de afwerking gewoon netjes en begrijpt dat het toestel voor deze prijs geen glazen of metalen behuizing heeft. Bobby vindt het toestel ook stevig en solide aanvoelen en merkte helemaal niet dat ‘ie van plastic was. De cameramodule steekt wat Frank betreft wel iets te ver uit. Als je ‘t hoesje erom doet valt dat wel een stuk minder op en de bescherming van de camera’s is direct een stukje beter.

Meer dan dan goede prestaties

Over de prestaties zijn alle drie de testers het volledig eens: die zijn dik in orde. De Snapdragon 870-chip is een krachtige processor en Bobby merkte dat direct met zijn favoriete game, die veel beter loopt dan op zijn Samsung Galaxy Note 8 uit 2018. In de testperiode heeft ‘ie dan ook geen enkel probleem ondervonden, alle apps werken naar behoren en er zijn geen vastlopers gespot.

Kelly noemt dat de eerste keer opstarten en het instellen van de smartphone vrij vlot verliep. Wel zijn er wat veel extra apps en games voor geïnstalleerd zoals PUGB Mobile of Amazon Shopping. Frank sluit zich daarbij aan, maar noemt net als Bobby ook een aandachtspuntje: advertenties. Die behoren tot het verdienmodel van Poco en zijn dus ook hier en daar aanwezig bij de Poco X3 Pro. Dat is begrijpelijk, maar niet ideaal. Wel zijn deze volledig uit te schakelen.

Scherm is fraai en ververst maximaal 120 keer per seconde

Het scherm kan maximaal 120 keer per seconde verversen, maar standaard staat die instelling op 60 keer. Dat is dus gelijk aangepast door Bobby en Kelly. Bobby merkt duidelijk verschil en Kelly noemt dat ze het vooral merkt bij sommige games. Haar dagelijkse telefoon is een Samsung Galaxy S20 FE (toestel met vanafprijs van 649 euro), die ook een 120Hz-modus heeft.

Het scherm is in de volle zon nog steeds goed af te lezen, maar wel vindt ze dat zwart niet echt als donkerzwart wordt weergegeven, wat komt door het lcd-paneel. Frank noemt dat de snelle chip en een het 120Hz-scherm een perfecte combinatie zijn om te gamen, maar daarover later meer.

De 60Hz-modus verbruikt uiteraard wat minder stroom aldus Bobby, maar volgens hem is dat een non-issue en moet je het toestel gewoon op de 120Hz-stand gebruiken. De scherpte is prima, maar de kleuren zijn uiteraard wat minder levendig dan op zijn Note 8; iets wat hij van te voren wist en prima vindt voor dit prijspunt.

Camera’s: meningen zijn wat verdeeld

Over de camera’s zijn de testers verdeeld, wat ook vrij logisch is gezien hun eigen toestellen. Kelly vindt de kleuren wat flets, waardoor foto’s minder speken en ook de nachtstand van haar S20 FE vindt ze een stuk beter. Dat is iets wat je natuurlijk ook verwachten van een toestel dat twee keer zoveel kost. De camera is dan ook niet haar favoriete onderdeel van het toestel. Wel vond ze de vlogfeature in de camera-app erg leuk om te gebruiken.

Bobby vindt de nachtmodus juist wel weer best bruikbare foto’s schieten en was hier aangenaam verrast over. Foto’s bij daglicht vindt hij er ook goed uitzien, helemaal als je de 48 megapixel-modus aanzet, waardoor er nog meer details te zien zijn. Tot slot noemt hij de selfiecamera, die maakt goede foto’s en ook de portretstand werkt prima.



Foto’s Bobby



Frank zegt dat de camera’s doen wat ze moeten doen, maar ook niet meer dan dat. Foto’s gemaakt met zijn Moto G Pro vindt hij mooier qua kleur en details. Hij sluit af door te zeggen dat de X3 Pro zeker geen slechte camera’s heeft, maar als je een smartphone zoekt waarmee je vooral wil fotograferen, dan zijn er betere alternatieven in deze prijsklasse te vinden. Let dan wel op dat je juist weer inboet op andere prestaties zoals de processorkracht.

In onderstaande vergelijkingen aan de linkerzijde de Poco X3 Pro-foto’s, rechts de foto’s van Frank z’n Motorola Moto G Pro. De tweede vergelijking in de avond, toont juist wel weer wat de X3 Pro in z’n mars heeft en toont betere kleuren, meer details en al met al een veel duidelijkere foto.

Entertainment en gaming gaat perfect

Met dit toestel richt Poco zich dan ook niet op de echte mobiele fotograaf zegt Frank, maar meer op mobiele gamers en personen die van entertainment houden. Gamen is dan ook een genot, alles werkt soepel en hapert niet. Bij spellen als Fortnite, Asphalt 9 en Heartstone zijn de graphics ook nog eens om te smullen. De telefoon wordt zeker wat warmer na een paar uur gamen, maar niet zo warm dat je ‘m niet meer kunt vasthouden laat hij weten.

Poco zegt dat de X3 Pro dé ultieme entertainmentervaring biedt en dat klinkt wat pretentieus, aldus Bobby. Toch is hij het daar zeker grotendeels mee eens. Websites, social media, gamen, filmpjes bekijken en muziek luisteren werkt namelijk fijn, snel en intuïtief. Het stereogeluid vindt hij beter dan veel andere telefoons, maar toch kijkt hij veel videodiensten liever via een stream op televisie.

Een volmondig ja op de vraag of dit dé entertainmentsmartphone is had hij gegeven als het toestel een amoled-scherm zou hebben, maar tegelijkertijd zegt hij ook dat dat in deze prijsklasse niet reëel is. Kelly sluit zich aan bij beide heren en vindt gamen ook erg fijn op het toestel en ook vindt ze dat het toestel zeker weten een complete entertainmentervaring biedt.

Accuduur is erg fijn, net zoals snelladen

Dat heeft natuurlijk ook te maken met de accuduur aldus Kelly en daar staat de Poco X3 Pro zeker z’n mannetje. Zo perste ze er negen uur schermtijd uit met intensief gebruik van apps als Snapchat, Spotify, Netflix, Instagram, WhatsApp, gamen en het opnemen van wat video’s. Frank testte dit ook en had nog 50 procent van de accu over na vier uur lang streams te hebben gekeken via Disney Plus en Netflix.

De accu ging ook bij Bobby makkelijk anderhalve dag mee en ook roemt hij de 33 Watt-snellader, net als de anderen. Opladen gaat daarmee in 30 minuten voor zo’n 60 procent en na zo’n 30 tot 40 minuten extra was de hele batterij weer voorzien van accusap. Daarnaast vinden alle drie de testers het fijn dat de juiste oplader gewoon wordt meegeleverd.

Conclusie Poco X3 Pro review

Alle drie de testers zijn het er over eens: de Poco X3 Pro is een krachtpatser van jewelste. Bobby vindt het een no-brainer als je op zoek gaat naar prestaties voor een betaalbare prijs. De verhouding tussen prijs en kwaliteit is bizar goed, maar natuurlijk zijn er ook wat mindere punten te noemen, zoals de hoeveelheid standaard bloatware en advertenties.

Kelly en Frank bevelen het toestel dan ook zeker aan als je op zoek gaat naar een smartphone om te gamen of voor allerlei vormen van entertainment. Voor de fanatieke fotograaf, is even verder kijken naar een ander toestel misschien wel een betere keuze. Frank sluit af door te zeggen dat “mensen die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, eigenlijk maar één keuze kunnen maken, en dat is deze Poco X3 Pro”.