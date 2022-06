Poco F4 en X4 GT komen volgende week uit, alle informatie nu al op straat

De Chinese telefoonfabrikant Poco heeft twee nieuwe smartphones bevestigd: de F4 en X4 GT. We vertellen je wat je kunt verwachten, want alle Poco X4 GT specificaties en die van de F4 liggen al op straat!

‘Dit zijn de Poco X4 GT specificaties’

De X4 GT is de goedkopere van de twee nieuwe Poco-telefoons. In de basis is het dezelfde telefoon als de Xiaomi Redmi Note 11T Pro. Die werd vorige maand in China aangekondigd en komt waarschijnlijk grotendeels overeen met de nieuwe X4 GT.

De nieuwe Poco is uitgerust met een 6,6 inch Full HD+ amoled-scherm met een verversingssnelheid van 144Hz. De telefoon wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 8100-processor die we kennen van de Realme GT Neo 3. Het toestel heeft een accu van 5080mAh met ondersteuning van 67 Watt snelladen. Er is tot 8GB RAM aanwezig en tot 256GB opslagruimte. Het besturingssysteem is Android 12 waar de MUI 13-schil overheen ligt.

Prima specificaties dus voor een toestel dat rond de 300 euro gaat kosten aldus WinFuture. Ook zijn er al verschillende marketingrenders van het toestel verschenen.

Alles over de Poco F4 5G

De F4 5G is de opvolger van de Poco F3, maar laat je niet door de naam verleiden. De F3 had namelijk ook al ondersteuning voor 5G. Net als de X4 GT is de F4 ook afgeleid van een Redmi-toestel, namelijk de K40S.

De F4 wordt aangestuurd door een Snapdragon 870-chip van Qualcomm. Dezelfde processor als in de F3. Ook weten we dat het toestel komt met versies tot 12GB RAM. Kijkend naar de Redmi K40S verwachten we een 6,67 inch Full HD+ amoled-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. De accu wordt 4500 mAh groot en opladen kan met maximaal 67 Watt.

De primaire camera heeft een resolutie van 64 megapixel en ook is er een groothoeklens aan boord. Die schiet plaatjes van maximaal 8 megapixel. De derde camera gebruik je voor close-ups, maar met een resolutie van 2 megapixel moet je daar niet al teveel van verwachten.

De F4 5G komt ook met Android 12 en de MUI 13-schil. Hoeveel het toestel gaat kosten is nog niet bekend. Zijn voorganger had een adviesprijs van 349 euro. We verwachten dat de Poco F4 daar iets boven zal zitten. In grote lijnen verschilt het toestel dus niet zoveel van de F3. Lees dan ook zeker even onze review van die Poco-smartphone.

Officiële aankondiging op 23 juni

Al weken gaan er geruchten rond over de nieuwe toestellen, maar volgende week worden ze eindelijk gepresenteerd. Dat liet Poco weten in een tweet over hun aankomende event. Deze vindt plaats op 23 juni om 14.00 ‘s middags (Nederlandse tijd). Uiteraard doet Android Planet verslag van dat evenement, dus stay tuned!

Wil je niets missen over de laatse Android-smartphones en andere tech? Houd dan onze website in de gaten en abonneer je op onze nieuwsbrief. Hieronder vind je het laatste Poco-nieuws.