Poco X4 Pro en M4 Pro gepresenteerd: betaalbare krachtpatsers

Smartphonemerk Poco doet twee nieuwe toestellen uit de doeken. Het gaat om de Poco X4 Pro en M4 Pro, die beschikken over interessante features, lage prijzen en binnenkort te koop zijn.

Poco X4 Pro officieel onthuld

Tijdens het Mobile World Congress 2022, dat ondanks de coronapandemie dit jaar doorgaat in Barcelona, heeft Poco twee smartphones aangekondigd. Nieuw zijn de Poco X4 Pro en M4 Pro, die allebei minder dan 300 euro kosten. De X4 Pro is het nieuwe ‘vlaggenschip’ van het bedrijf, de M4 Pro is een goedkopere telefoon.

De Poco X4 Pro is voorzien van goede specificaties, zoals we van het smartphonemerk gewend zijn. Het toestel heeft bijvoorbeeld een 6,67 inch-amoled-scherm met dunne randen en een hoge resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De ververssnelheid ligt op 120Hz en daardoor zien beelden er lekker vloeiend uit. Onder de motorkap zit een Snapdragon 695-processor met 5G-ondersteuning.

Ook is veel werkgeheugen en opslagruimte aanwezig, namelijk 8GB en 256GB. In deze prijsklasse is dat aan de ruime kant. Ter vergelijking: de gloednieuwe Samsung Galaxy S22 Ultra, die ongeveer 1000 euro duurder is dan de nieuwe Poco, heeft dezelfde hoeveelheid RAM en ‘slechts’ 128GB opslagruimte.

De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan erg snel opladen. Volgens Poco zit de batterij na 22 minuten opladen weer voor 70 procent vol. Volledig opladen duurt iets meer dan 40 minuten. Dat is niet zo snel als bijvoorbeeld de OnePlus Nord 2 en Nord CE 2, die maar een halfuurtje nodig hebben om de accu volledig vol te pompen.

Verder heeft de opvolger van de Poco X3 Pro een drievoudige camera achterop, met een 108 megapixel-hoofdcamera die veel licht moet opvangen – handig voor foto’s in het donker. Daarnaast zien we een 8 megapixel-groothoeklens om hele wijde kiekjes te maken en 2 megapixel-macrocamera. De selfiecamera heeft een resolutie van 16 megapixel en zit in een klein cameragat.

Poco M4 Pro: goedkoper en compacter

De Poco M4 Pro is een goedkopere smartphone met minder krachtige hardware. De naam van de telefoon is trouwens opvallend, want eind vorig jaar verscheen al een Poco M4 Pro in Nederland. De specificaties zijn wel veranderd en de telefoon is compacter en lichter dan zijn voorganger.

Het scherm meet 6,43 inch en heeft een ververssnelheid van 90Hz. Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G96-chip, die waarschijnlijk een stukje minder snel is dan de processor in de Poco X4 Pro. Ook aanwezig is 6/8GB werkgeheugen, 128/256GB opslagruimte en een 5000 mAh-batterij die met maximaal 33 Watt snellaadt. Het volledig opladen van de M4 Pro duurt een uur.

Foto’s maakt de budgetsmartphone met de 64 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Kopers van het toestel krijgen gratis twee maanden toegang tot YouTube Premium. Deze betaalde versie van de videodienst laat je filmpjes kijken zonder reclame, ook offline.

Poco X4 Pro en M4 Pro prijzen en release

Hieronder zetten we de prijzen van de nieuwe Poco-smartphones op een rijtje. De precieze releasedatum maakt het smartphonemerk nog niet bekend.