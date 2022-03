Poco X4 Pro vs Poco X3 Pro: wat zijn de 5 grootste verschillen?

Het Chinese Poco heeft een nieuw toptoestel voor het middensegment aangekondigd: de Poco X4 Pro. De smartphone heeft een nieuw ontwerp en betere specificaties. Maar is het toestel ook echt beter dan zijn voorganger, de X3 Pro?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poco X4 Pro vs Poco X3 Pro

Zoek je een betaalbare maar krachtige smartphone? De kans is groot dat je weleens naar toestellen van Poco hebt gekeken. Het merk maakt smartphones met mooie schermen, prima’s camera’s en snelle chips – en dat allemaal voor een lage prijs.

De fabrikant kondigde deze week zijn nieuwe vlaggenschip aan: de Poco X4 Pro. Dit is de opvolger van de populaire Poco X3 Pro. In deze Poco X4 Pro vs Poco X3 Pro-vergelijking zetten we de vijf grootste verschillen op een rijtje.

1. Ontwerp: hoekig tegen rond

Het ontwerp van de Poco X4 Pro is flink veranderd ten opzichte van de X3 Pro. Het toestel heeft nu platte aluminium zijkanten, waardoor het toestel van de zijkant iets wegheeft van de iPhone 13. Weg zijn de bolle randen van de X3 Pro. Hierdoor ligt de X4 Pro misschien iets minder lekker in de hand, maar biedt het toestel wel meer grip.

Ook de achterkant van de X4 Pro ziet er anders uit. Het toestel heeft een rechthoekig camera-eiland, dat zo’n beetje een kwart van de achterkant vult. De X3 Pro had een kleinere, cirkelvormige cameramodule. De achterkant zelf ziet er op de X4 een stukje strakker uit. Het toestel is in andere kleuren verkrijgbaar en reflecteert licht vanuit iedere hoek op een andere manier.

2. Camera’s: meer megapixels, minder lenzen

De Poco X4 Pro heeft een behoorlijke camera-upgrade gekregen. De hoofdcamera heeft nu een resolutie van 108 megapixel, waar de X3 over een 48 megapixel-lens beschikt. Het verschil tussen beide lenzen is waarschijnlijk kleiner dan je denkt, omdat de X4 Pro aan pixel binning doet. Dit betekent dat het toestel meerdere kleine pixels samenvoegt tot één grotere pixel. Op die manier laat iedere pixel meer licht binnen en zijn foto’s scherper en helderder.

Naast de hoofdcamera beschikt de X4 Pro over een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Beide lenzen komen rechtstreeks van de X3 Pro. Opvallend is het gebrek aan een dieptesensor op de X4 Pro; deze had de X3 Pro namelijk nog wel. Wij juichen het verdwijnen van deze – in onze ogen nutteloze – camera’s echter alleen maar toe. Wat ons betreft mag de 2 megapixel-macrolens ook voorgoed verdwijnen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. 5G-ondersteuning

Poco’s nieuwe vlaggenschip heeft eindelijk 5G-ondersteuning. De X3 Pro had dit nog niet – tot grote ergernis van meerdere gebruikers. 5G-internet is inmiddels breed beschikbaar, al heb je er in Nederland nog weinig aan. Het is de nieuwe standaard met een reden: 5G is namelijk een stuk sneller dan 4G. Dat komt omdat 5G-golven op een ander spectrum voortbewegen dan 4G-golven.

Dankzij 5G-ondersteuning is mobiel internetten op de Poco X4 Pro straks een stuk sneller dan op de X3 Pro. Ook zorgt de toegang tot het 5G-netwerk ervoor dat de Poco X4 Pro een stukje toekomstbestendiger is dan de X3 Pro.

Poco X3 Pro

4. Snelheid: nieuw toestel is minder snel

De chips in zowel de Poco X4 Pro als X3 Pro zijn gemaakt door Qualcomm. De X3 Pro draait op een nieuwere chip: de Snapdragon 695. Dit is een energiezuinigere processor. De X3 Pro draait op een Snapdragon 860. Hoewel deze chip bijna drie jaar ouder is dan de 695, is hij ongeveer 35 procent sneller. Dat is opvallend, aangezien de X4 Pro het nieuwere toestel is. Je zou verwachten dat het meest recente toestel ook direct het snelste toestel is.

Poco heeft waarschijnlijk voor een Snapdragon 695-chip gekozen vanwege zijn 5G-ondersteuning en energiezuinige werking. Dat laatste is zeker belangrijk, aangezien de accu van de X4 Pro gekrompen is van 5160 naar 5000 mAh. Gelukkig is dit geen enorm verschil, maar ieder beetje accu helpt. Daarentegen laadt de X4 Pro met zijn 67 Watt-snellader wel veel sneller op dan de X3 Pro, die met ‘slechts’ 33 Watt kan snelladen.

5. Scherm: helderdere kleuren en dieper zwart

Het scherm van de Poco X4 Pro is een stuk beter geworden. Dat komt omdat de fabrikant gekozen heeft voor een oled-display. De X3 Pro had nog een lcd-scherm. Het voordeel van oled-technologie is dat iedere pixel zichzelf belicht. Hierdoor is zwart op het scherm écht zwart; de pixels staan dan gewoon uit. Op een lcd-scherm kan dit niet.

Ook zijn de kleuren van een oled-scherm veel mooier en helderder. Zowel de X4 Pro als X3 Pro hebben schermen met een 120Hz-verversingssnelheid. Hierdoor zien animaties er vloeiend uit.

Poco X4 Pro release en prijs

Al met al is de Poco X4 Pro wat ons betreft een betere keuze dan de X3 Pro. Zodra we de X4 Pro in handen hebben, schrijven we uiteraard nog een uitgebreide review van het toestel. Van de X3 Pro hebben we al een review uitgewerkt. Lees hier onze Poco X3 Pro review.

De Poco X4 Pro komt op 2 maart in de volgende twee varianten op de markt:

Poco X4 Pro (6/128GB): 299 euro

Poco X4 Pro (8/256GB): 349 euro

Wil je geen enkel Android-nieuwtje missen? Schrijf je dan in voor de Android Planet nieuwsbrief, download de Android Planet-app en volg ons natuurlijk via Instagram of Facebook.