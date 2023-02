Poco X5 (Pro) officieel: nieuwe midrangers met kleine verbeteringen

Poco komt met twee nieuwe smartphones in Nederland. De Poco X5 en X5 Pro beschikken over vlotte specificaties en zijn al snel te koop. Lees hier alles over de toestellen.

Poco X5 Pro officieel aangekondigd

Smartphonemerk Poco heeft twee gloednieuwe toestellen aangekondigd. We beginnen bij de Poco X5 Pro, die de Poco X4 Pro van vorig jaar opvolgt. De smartphone lijkt sterk op zijn voorganger en de verbeteringen zijn niet enorm groot. De belangrijkste verandering is echter de nieuwe processor in de vorm van de Snapdragon 778G. Het grootste minpunt is de oude software: de Poco X5 Pro draait nog op Android 12.

De chip is een stuk krachtiger dan de Snapdragon 695 van de Poco X4 Pro. De nieuwe telefoon heeft daarnaast 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Ook verschijnt een versie met 8GB RAM en 256GB opslag. Het amoled-scherm is 6,67 inch groot, heeft een full-hd-resolutie en hoge ververssnelheid van 120Hz.

De Poco X5 Pro heeft – net als zijn voorganger – een grote 5000 mAh-batterij die met maximaal 67 Watt kan snelladen. Volgens het bedrijf kun je de accu tot 30 procent opladen als je de telefoon maar zeven minuten aan het stroom legt. Hoe lang het volledig opladen duurt is onduidelijk, maar de Poco X4 Pro heeft hier ruim 40 minuten voor nodig.

Op de achterkant zien we een fors camera-eiland, net als bij eerdere Poco-telefoons. De X5 Pro heeft een 108 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoekens en 2 megapixel-macrocamera. Precies dezelfde camera’s als de X4 Pro van vorig jaar dus. De camera’s van de X5 Pro moeten dankzij de nieuwe processor wel sneller werken.

Poco X5 Pro prijzen en release

De Poco X5 Pro is vanaf morgen te bestellen in Nederland. Het toestel verschijnt bij Belsimpel en de officiële Poco-website. Voor de instapversie (met 6GB/128GB) betaal je 349 euro, terwijl de variant met meer werk- en opslaggeheugen 399 euro kost.

Tot 13 februari verkoopt Poco de X5 Pro voor een paar tientjes minder. Je betaalt dan 319 of 369 euro en daarna gelden weer de reguliere prijzen. Je kan kiezen uit drie kleuren: zwart, blauw en geel.

Ook Poco X5 is gepresenteerd

De Poco X5 komt ook uit in Nederland en is meer een instapmodel. De telefoon is goedkoper dan de X5 Pro, maar daar zijn de specificaties dan ook naar. Onder de motorkap zit bijvoorbeeld de minder krachtige Snapdragon 695-chip, die we zoals gezegd kennen van de Poco X4 Pro. Hier prikt Poco 6/8GB werkgeheugen en 128/256GB aan opslag bij.

De camera’s van de Poco X5 verschillen ook met die van de X5 Pro. Zo is er een simpelere 48 megapixel-hoofdcamera, maar wel dezelfde groothoeklens en macrocamera van respectievelijk 8 en 2 megapixel. De selfiecamera heeft een iets lagere resolutie van 13 megapixel (in plaats van 16 megapixel) en is minder lichtsterk.

De batterij is met 5000 mAh even groot, maar laadt wel een stuk minder snel op. In het doosje zit een snellader die tot maximaal 33 Watt gaat. Volgens Poco kun je de accu in iets meer dan een uur volledig vullen. Draadloos opladen is niet van de partij, maar deze feature zien we ook zelden bij smartphones in deze prijsklasse.

Verder heeft de Poco X5 een koptelefoonaansluiting, vingerafdrukscanner aan de zijkant, gezichtsherkenning en nfc-ondersteuning. Door dat laatste kun je in winkels contactloos met de smartphone betalen. Het scherm meet 6,67 inch en heeft ook hier een full-hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels) en hoge ververssnelheid van 120Hz. De randen rondom het display zijn redelijk dun en bovenaan zit een klein gat voor de selfiecamera.

Poco X5 prijzen en release

De Poco X5 is ook vanaf morgen verkrijgbaar en verschijnt in het blauw, groen en zwart. De goedkoopste versie (6/128GB) heeft een adviesprijs van 299 euro. De 8/256GB-variant kost 349 euro. Tot 13 februari verkoopt Poco de smartphone echter voor 249 of 299 euro, afhankelijk van welke versie je kiest.

Android Planet publiceert later vandaag een uitgebreide review van de Poco X5 Pro. Houd de website dus in de gaten of volg ons via de Android Planet-app en nieuwsbrief. Je vindt ons ook op Facebook, Instagram en Twitter.

