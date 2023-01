Poco X5 (Pro) wordt op 6 februari onthuld: dit kun je verwachten

Over een precies een week worden nieuwe Poco-smartphones gepresenteerd. Het bedrijf laat weten dat op die dag de Poco X5 en X5 Pro verschijnen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poco X5 (Pro) presentatie op 6 februari

De Poco X5 en Poco X5 Pro zien op 6 februari het levenslicht, zo maakt de fabrikant bekend op Twitter. De smartphones worden volgende week maandag uit de doeken gedaan en volgen de Poco X4 Pro van vorig jaar op. De presentatie is ook online te volgen.

Omdat Poco het over een ‘global launch‘ heeft, verwachten we dat de telefoons op termijn ook in de Benelux verschijnen. De Poco X5 en X5 Pro vallen waarschijnlijk weer in het middensegment en doken al meerdere malen op in geruchten. Hierdoor zijn de meeste specificaties al bekend.

Android Planet houdt de presentatie volgende week uiteraard goed in de gaten. Zodra de Poco X5 (Pro) is onthuld, lees je op onze website alles over de nieuwe toestellen – en of en wanneer ze naar Nederland komen.

De verwachte specificaties

De laatste weken is het al één en ander over de Poco X5 en Poco X5 Pro gelekt. De verwachting is dat de Pro-versie een 6,67 inch-amoled-scherm heeft met een hoge ververssnelheid van 120Hz en full-hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels). De reguliere Poco X5 zou ook een 6,67 inch-scherm hebben.

De Poco X5 Pro is waarschijnlijk vooral een stuk sneller dan zijn voorganger. Onder de motorkap zit vermoedelijk een Snapdragon 778G-processor. Deze chip is krachtiger dan de Snapdragon 695 van de Poco X4 Pro en ondersteunt 5G-internet. De reguliere X5 beschikt mogelijk wel weer over de ‘SD695’.

De Poco X4 Pro

Verder zou de Poco X5 Pro voorzien zijn van een 108 megapixel-hoofdcamera met een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. De accu moet 5000 mAh groot zijn en kan volgens gelekte informatie opladen met maximaal 67 Watt. Draadloos opladen is niet van de partij.

Het is onbekend wat de Poco X5 en X5 Pro gaan kosten. De Poco X4 Pro werd vorig jaar uitgebracht met een adviesprijs van 299 euro. Ook verscheen een versie met meer werk- en opslaggeheugen voor 349 euro.

Op de hoogte blijven van de Poco-aankondiging? Volg ons via de Android Planet-app en nieuwsbrief. Je vindt ons ook op Facebook, Instagram en Twitter.

Meer lezen over Poco: