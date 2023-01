‘Foto’s: Poco X5 Pro krijgt 108 megapixel-camera en meer’

Gelekte foto’s laten de Poco X5 Pro zien en verklappen enkele specificaties. Lees hier wat je van de smartphone kunt verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Eerste Poco X5 Pro-specificaties bekend’

De Poco X5 Pro, die naar verwachting binnenkort wordt gepresenteerd, is te zien op gelekte foto’s. Twitter-lekker JAOLtech plaatste afbeeldingen van de verpakking van de Poco-telefoon, maar ook van het toestel zelf. Daardoor weten we nu hoe de smartphone eruit komt te zien en wat de belangrijkste specificaties zijn.

De Poco X5 Pro heeft – net als eerdere Poco-telefoons – een gele achterkant met een groot camera-eiland. We zien drie camera’s, waarbij de hoofdcamera een resolutie van 108 megapixel heeft. Dat verklapt het plastic laagje dat om de smartphone zit. Naast de hoofdcamera zijn er ook een groothoeklens en macrocamera aanwezig.



Onder de motorkap van de Poco X5 Pro zit een Snapdragon 778G-processor. Deze chip ondersteunt 5G-internet en zit bijvoorbeeld ook in de Samsung Galaxy A52s. De smartphone beschikt daarnaast over een 5000 mAh-accu, die kan snelladen met 67 Watt. Dat is netjes (en fijn), want hierdoor hoef je waarschijnlijk niet langer dan een uur op een volle batterij te wachten.

Verder krijgt de Poco X5 Pro een amoled-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Dit betekent dat pixels 120 keer per seconde worden vernieuwd, wat voor erg vloeiende beelden zorgt. Het is een amoled-display, maar we weten niet hoe groot het is. De Poco X4 Pro, die vorig jaar is uitgebracht, heeft een scherm van 6,67 inch.

Meer over de Poco X5 Pro

In het scherm zit een klein gat voor de selfiecamera en de Poco heeft ‘dual speakers‘ en nfc-ondersteuning. Door dat laatste kun je contactloos betalen in winkels door het toestel tegen het betaalautomaat te houden. Deze feature zit overigens op bijna alle Android-telefoons die tegenwoordig verkrijgbaar zijn.

Het is onduidelijk wanneer Poco de X5 Pro aankondigt en wat de telefoon moet kosten. De X4 Pro werd eind februari vorig jaar uit de doeken gedaan, met een adviesprijs van 299 euro. In onze review waren we gematigd positief over het toestel. De Poco X4 Pro had een goede accuduur en mooi scherm, maar hij was minder snel en draaide op oude software.

→ Poco X4 Pro review: prima smartphone is geen volwaardige opvolger