Poco X6 (Pro) en M6 Pro onthuld: dit zijn de nieuwe midrangers

Poco heeft zojuist de Poco X6, X6 Pro en M6 Pro aangekondigd, die binnenkort in Nederland verkrijgbaar zijn. Het smartphonemerk is populair onder jongeren en dat is merkbaar. Lees hier wat de smartphones bieden en wat ze gaan kosten.

Poco X6 Pro officieel aangekondigd

De Poco X6 Pro beschikt over een 6,67 inch-amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz. In de Poco X6 Pro zit een krachtige MediaTek Dimensity 8300. Dit is een flinke verbetering als je deze vergelijkt met de Poco X5 Pro, die beschikt over de Snapdragon 778G.

Een fors camera-eiland is ook bij de Poco X6 Pro weer terug te vinden. Wel zijn er andere camera’s gekozen: een 64 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. De selfiecamera bestaat uit 16 megapixel.

Ook beschikt het toestel over optische beeldstabilisatie en motion capture. Dit maakt het mogelijk om snelle bewegingen, zoals auto’s of dieren, gemakkelijk vast te leggen. De behuizing van de Pro heeft een laagje Gorilla Glass 5, dat goed bestand is tegen krasjes en valpartijen.

Qua batterijduur is er niks veranderd in vergelijking met de Poco X5 Pro. De X6 Pro heeft wederom een accu van 5000 mAh, die met 67 Watt op te laden is. Volgens de fabrikant is hierdoor de smartphone binnen 44 minuten volledig op te laden. De lader die deze snelheid biedt zit bij de Poco X6 Pro inbegrepen.

Poco X6 Pro prijzen en release

De Poco X6 Pro is vanaf nu verkrijgbaar in de kleuren zwart, grijs en geel. Voor 8GB en 256GB opslag betaal je 349,90 euro. Wil je 12GB aan werkgeheugen en 512GB opslag, dan betaal je 419,90 euro. Tot 18 januari 2024 betaal je dertig euro minder voor de nieuwe toestellen, als ‘early bird’-actie. In dat geval betaal je 319,90 euro en 389,90 euro voor de X6 Pro-versies.

Poco X6 ook onthuld

Ook de Poco X6 beschikt over een 6,67 inch-amoled-scherm. Voor de bescherming van het glas is Gorilla Glass Victus toegepast. Dit is steeds stevig genoeg om tegen krasjes of kleine valpartijen te kunnen.

Bij de X6 is gebruikgemaakt van een Snapdragon 7s Gen 2-chip, een verbetering in vergelijking met de Poco X5: die heeft een Snapdragon 695-chip. Op cameragebied heeft Poco bij de X6 gekozen voor een 64 megapixel-hoofdcamera. Verder zit er een 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en selfiecamera van 16 megapixel op.

De Poco X6 heeft een batterijcapaciteit van 5100 mAh, met dezelfde snellaadtechniek als op de X6 Pro: 67 Watt. Bij de smartphone zit een oplaadblok inbegrepen.

Poco X6 prijzen en release

De Poco X6 is vanaf nu verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en blauw. Er zijn drie varianten waar je uit kan kiezen, met opslagopties en keuze uit RAM. Voor de optie met 8 GB werkgeheugen en 256 GB is er een prijskaartje van 299,90 euro.

Wil je dezelfde opslag, maar net wat meer RAM, betaal je voor 12GB 329,90 euro. De meest luxe variant kost 369,90 euro: daar krijg je 12GB aan werkgeheugen voor en een opslag van 512GB.

Als early bird-korting betaal je nu dertig euro minder, namelijk 269,90 euro, 299,90 euro en 339,90 euro. Die actie geldt nog tot en met 18 januari 2024, daarna gelden de prijzen herboven.

Goedkoper: de Poco M6 Pro

De Poco M6 Pro is gefocust op games en prestaties. De smartphone is uitgerust met een amoled-scherm van 120Hz. Er zit een hoofdcamera op van 64 megapixel, een groothoeklens van 8 megapixel en een macrolens van 2 megapixel. De selfiecamera bestaat ondertussen uit 16 megapixel.

Aan de binnenkant zit een MediaTek Helio G99 Ultra-chipset. Deze kan uitstekend overweg met Xiaomi HyperOS, het besturingssysteem dat voor deze Poco-smartphone is gekozen.

Verder aanwezig is een koptelefoonsluiting en IP54-certificering op; die laatste betekent dat de smartphone stof- en spatwaterdicht is. In het scherm zit een vingerafdrukscanner, zodat je de smartphone gemakkelijk kan ontgrendelen.

Prijzen en release

De Poco M6 Pro heeft drie kleuropties: zwart, paars en blauw. Ook bij dit toestel kan je kiezen uit verschillende opties als het gaat om opslag en werkgeheugen. Zo betaal je voor 8GB RAM en 256GB opslag 229,90 euro, terwijl je voor de variant met 12GB werkgeheugen en 512 GB 299,90 euro betaalt.

De M6 Pro is nu verkrijgbaar, tot 18 januari 2024 geldt er voor de Poco M6 Pro een early bird-korting, waardoor je 199,90 euro of 269,90 euro betaalt. Per variant dus 30 euro verschil.

