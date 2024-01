Poco X6 (Pro) en M6 Pro op 11 januari: dit zijn de verwachtingen

Poco onthult over iets meer dan een week nieuwe smartphones in de vorm van de Poco X6, X6 Pro en M6 Pro. Lees hier wat je kan verwachten.

Poco X6 (Pro) onthulling op 11 januari

Op donderdag 11 januari worden de Poco X6, X6 Pro en M6 Pro aangekondigd. Dat laat de smartphonemaker weten via een bericht op X (voorheen Twitter). De toestellen volgen de Poco X5 en X5 Pro van vorig jaar op en worden tijdens een online evenement onthuld.

We denken dat de nieuwe Poco-telefoons ook in Nederland verschijnen, aangezien de fabrikant het heeft over een ‘global launch’. De Poco X6 en X6 Pro zijn midrangers, waarbij Poco zich waarschijnlijk vooral focus op de snelheid van de toestellen. De Poco M6 Pro moet een goedkopere telefoon worden.

Android Planet houdt de presentatie volgende week uiteraard goed in de gaten. Zodra de Poco X6 (Pro) en M6 Pro zijn onthuld, lees je op onze website alles over de nieuwe toestellen – en of en wanneer ze naar Nederland komen.

Dit kun je verwachten

Door een aantal geruchten en lekken weten we al het één en ander over de nieuwe Poco-smartphones. Zo zou de Poco M6 Pro uitgerust zijn met een groot 6,67 inch-full-hd-scherm met een ververssnelheid van 120Hz. Onder de motorkap zou een bescheiden MediaTek Helio G99 zitten. De accu is vermoedelijk 5000 mAh groot en kan opladen met 67 Watt.

De Poco X6 Pro krijgt mogelijk een krachtige MediaTek Dimensity 8300 Ultra-processor met 12GB aan werkgeheugen en maximaal 512GB opslagruimte. Het scherm is – net als bij de M6 Pro – 6,67 inch groot, maar heeft waarschijnlijk een iets hogere resolutie. Op cameragebied kunnen we een 67 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera verwachten.

De Poco X5 Pro werd vorig jaar in februari aangekondigd met een adviesprijs van 349 euro. Er verscheen toen ook een versie met meer opslag- en werkgeheugen voor 399 euro. De reguliere Poco X5 kostte bij de release 299 euro. Het is nog onduidelijk wat de nieuwe Poco-telefoons gaan kosten; daar komen we volgende week achter.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

