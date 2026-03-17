Poco onthult X8 Pro Max: krachtpatser en accumonster in één

Het is tijd voor nieuwe smartphones van het Chinese merk Poco. Dit zijn de Poco X8 Pro en X8 Pro Max, met interessante specificaties én prijzen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poco X8 Pro Max officieel onthuld

De nieuwe Poco X8 Pro Max is een smartphone die valt in het hogere middensegment. Het toestel kost 529,90 euro en is daarmee net iets goedkoper dan bijvoorbeeld de onlangs gelanceerde Google Pixel 10 (van 549 euro). De Poco beschikt wel over behoorlijk indrukwekkende specificaties.

Zo valt de gigantische accu van 8500 mAh op, wat fors meer is dan bij andere Android-telefoons. Ter vergelijking: de 1449 euro kostende Samsung Galaxy S26 Ultra en heeft een veel kleinere 5000 mAh-batterij. De Poco X8 Pro Max moet het zonder problemen twee volle dagen moeten uithouden met een enkele lading.

Is de smartphone eenmaal leeg, dan kun je ‘m met maximaal 100 watt weer opladen. Ook aanwezig is ‘omgekeerd opladen’, waarmee je de Poco-telefoon als een soort powerbank gebruikt. Dit gaat met maximaal 27 watt, wat relatief snel is. Draadloos opladen ontbreekt, waarschijnlijk om de kosten te drukken.

De Poco X8 Pro Max wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 9500s-processor, met 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. De fabrikant verkoopt ook een versie van 512GB opslag. Het toestel heeft stereospeakers, Dolby Atmos-ondersteuning en een ultrasonische vingerafdrukscanner.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Groot scherm en drie camera’s

Het scherm van de X8 Pro Max is 6,83 inch groot en heeft een hoge resolutie, ververssnelheid van 120Hz en maximale helderheid van 3500 nits. Het beeld moet daarmee altijd goed afleesbaar zijn en lekker scherp en vloeiend ogen. Het scherm wordt verder beschermd door een laagje Gorilla Glass 7i.

Op cameragebied houdt Poco het simpel. De nieuwe smartphone heeft een 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een diafragma van f/1.5. Hierdoor moet de lens meer licht opvangen, wat uiteindelijk resulteert in scherpere foto’s bij mindere lichtomstandigheden.

Verder heeft het toestel een simpelere 8 megapixel-groothoeklens voor kiekjes met een wijdere hoek, terwijl de frontcamera je selfies in 20 megapixel aflevert. De Poco X8 Pro Max weegt 218 gram en verschijnt in drie kleuren: zwart, wit en lichtblauw. Het toestel kost zoals gezegd 529,90 euro. Poco geeft de X8 Pro-toestellen vier grote Android-upgrades en zes jaar aan beveiligingspatches.

Poco X8 Pro is goedkoper

Met een adviesprijs van 399,90 euro is de ‘normale’ Poco X8 Pro goedkoper en dat zie je ook terug in de specificaties. Zo heeft de smartphone, die de Poco X7 Pro opvolgt, een andere processor in de vorm van de MediaTek Dimensity 8500 Ultra, die alsnog voor goede prestaties moet zorgen. Hier stopt Poco 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte bij.

Het scherm van de X8 Pro is met 6,59 inch iets kleiner dan dat van de Max, maar heeft wel dezelfde maximale helderheid en 120Hz-ververssnelheid. Ook bij dit toestel is Gorilla Glass 7i aanwezig om te beschermen tegen krasjes.

De accu van de Poco X8 Pro is kleiner en heeft een capaciteit van 6500 watt. Dat moet echter alsnog genoeg zijn om lang met een lading te doen. Net als zijn grotere broer kan de smartphone met 100 watt snelladen en andere apparaten met maximaal 27 watt van stroom voorzien.

Tot slot is de Poco uitgerust met een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 20 megapixel-selfiecamera. Ook heeft de X8 Pro stereospeakers, een vingerafdrukscanner en natuurlijk ondersteuning voor 5G-internet.