De Pocophone F1 krijgt deze week een update naar Android 10. Met deze update draait de smartphone weer de nieuwste software en profiteer je van allerlei verbeteringen en nieuwe features.

Android 10 beschikbaar voor Pocophone F1

De Android 10-update werd een paar weken getest door een kleine groep gebruikers en is vanaf vandaag beschikbaar voor een grotere groep bètatesters. Poco verwacht dat de software-update binnen een paar dagen wereldwijd uitrolt naar alle Pocophone F1-gebruikers. Dat schrijft de fabrikant op zijn Mi-forum. De update verschijnt in de vorm van MIUI 11 (v11.0.6.0.QEJMIXM) en bevat ook de Android-beveiligingsupdate van februari 2020.

Omdat de update bijna 2GB groot is, kun je ‘m het beste downloaden via een wifi-verbinding. Android 10 is de tweede versie-update voor de Pocophone F1. In 2018 werd de smartphone geüpdatet van Android 8.1 (Oreo) naar Android 9.0 (Pie). De kans is klein dat het toestel een update krijgt naar Android 11, dat later dit jaar uitkomt.

Nieuw in Android 10

De MIUI 11-update voor de Pocophone F1 is gebaseerd op Android 10 en introduceert onder meer een systeembrede donkere modus. Die is prettiger voor je ogen, zeker ‘s avonds. Daarnaast gaat Android 10 beter om met je privacy door apps strengere regels op te leggen om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot je locatie.

Verder heeft de software een heel nieuw privacydeel in de instellingen, een focus-modus om geconcentreerd te werken en verbeterd deelmenu. Meer weten over Android 10? In onderstaande video leggen we de tien tofste vernieuwingen uit.

Meer over de Pocophone F1

Xiaomi bracht de Pocophone F1 begin 2018 uit. Het toestel maakte indruk met zijn zeer scherpe prijs-kwaliteitsverhouding: een high-end smartphone voor slechts 349 euro. In onze Pocophone F1 review noemden we hem de koning van het middensegment.

Onlangs kondigde Xiaomi de Poco X2 officieel aan. Deze spirituele opvolger heeft ook een scherpe prijs en beschikt over een 120Hz-scherm, grote accu en vier camera’s op de achterkant. De Poco X2 is op moment van schrijven nog niet in Nederland te koop.