Poco staat inmiddels op eigen benen, zo werd vorige week al bekend. Het enige toestel wat is uitgebracht onder de Poco-merknaam is de bekende Pocophone F1. De opvolger gaat volgens geruchten ‘Poco X2’ heten.

Pocophone Poco X2-teaser

Gisteren hield de Indiase tak van Pocophone een event, waarbij verwacht werd dat de opvolger van Pocophone F1 gepresenteerd zou worden. Dat was helaas niet het geval, wat betekent dat we nog even moeten wachten.

Wel werd de opvolger geteased met behulp van verschillende video’s. Verschillende knappe koppen hebben die video’s verder uitgeplozen en een aanwijzing gevonden over de naam. De opvolger van de F1 zou geen F2 gaan heten, maar ‘Poco X2’.

Specificaties Pocophone X2

De Poco X2 zou een rebranded Redmi K30 zijn. Dat toestel is eerder al uitgebracht op de Chinese markt en bevat de Snapdragon 730G-chip. Het scherm heeft een diagonaal van 6,67 inch en resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Daarbij gaat het om een paneel met een verversingsfrequentie van 120Hz.

Er zijn vier camera’s aanwezig op de achterkant, waaronder de primaire variant van 64 megapixel. Daarnaast is een macrolens, groothoeklens en dieptesensor aanwezig. Filmen kan in een 4K-resolutie met 30 frames per seconde.

Een vingerafdrukscanner is aanwezig, net zoals een koptelefoonaansluiting. De accu is een 4500 mAh-variant en is snel op te laden. Tot slot zijn er verschillende varianten verkrijgbaar qua opslag en werkgeheugen. De K30 draait op Android 10 met de MIUI 11-schil daaroverheen.

Beschikbaarheid Poco X2

Wanneer we de Poco X2 precies gaan zien, is nog onbekend. Daarbij is het nog de vraag of het toestel verschijnt op de Europese markt. Aangezien de eerste Pocophone hier ook is verschenen, lijkt die kans vrij groot.

