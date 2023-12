Podcasts in 2023: dit waren onze favorieten

Een aflevering in de trein, tijdens het autorijden of wanneer je in de keuken staat: podcasts zijn ongekend populair. Ook in 2023 luisterden de redacteuren van Android Planet naar veel podcasts en dus is hier onze round-up met de favorieten.

Mike: Van Dis Ongefilterd

Ik luister naar tientallen podcasts op het gebied van politiek, cultuur en tech, maar de mooiste nieuwe titel van dit jaar is voor mij zonder twijfel Van Dis Ongefilterd. Daarin praat schrijver Adriaan van Dis over alles wat hem bezighoudt. Soms zijn dat moeilijke boeken, soms een bezoek aan de Action. Van Dis is een fantastische spreker, die vanwege zijn deftige stem vaak als (te) elitair wordt gezien. Begrijpelijk, maar wel onterecht. Hij heeft veel humor en vertelt met heerlijke verwondering over alledaagse zaken.

→ Luister Van Dis Ongefilterd op Spotify

Tim: Rikipedia

Mijn favoriete podcast van dit jaar is Rikipedia. Elke week bespreekt de host Rick Broers een willekeurig onderwerp aan de hand van een eigen Wikipedia-pagina. En waar op Wikipedia ontzettend veel gelinkt wordt naar subpagina’s, dwaalt Rick net zo vaak af naar alles wat te maken heeft met het onderwerp van de aflevering. Toe aan leuke kroegfeitjes over asbest, Russisch Roulette of Engelse drop? Dan word je bij Rikipedia binnen 10 minuten van menig voorzien.

→ Luister Rikipedia op Spotify

Marloes: Mwah Gaming

In 2023 kwamen er oneindig veel nieuwe games uit. Zoveel dat een gaming-podcast luisteren overzicht kan scheppen in wat de moeite waard is en welke games je wellicht hebt gemist. Mwah Gaming, mijn favoriete podcast van dit jaar, wist vele nieuwe releases te belichten, maar ook de pijnpunten in de industrie aan te wijzen. Zo kwamen de massa-ontslagen, uitgestelde games en gebrekkige interesse door traditionele media ook aan bod bij de afleveringen in 2023. Met een open blik, humor en liefde voor oude en nieuwe spellen weet Mwah Gaming steeds weer een sterke uitgave neer te zetten voor een liefhebber zoals ik.

→ Luister Mwah Gaming Podcast op Spotify

Michel: De Grote Podcastlas

Nooit volledig, wel origineel. Dat is de slogan van De Grote Podcastlas, veruit mijn meest beluisterde show van afgelopen jaar. In deze podcast vertellen drie geografen per aflevering waarom een land (niet) uniek is. Dat doen ze aan de hand van pubquiz-feitjes, fascinerende verhalen, populaire recepten en meer. Een voorbeeld: wist je dat de voorloper van bananenbedrijf Chiquita samen met de CIA een staatsgreep in Guatemala organiseerde? Naast het bespreken van landen nemen de heren van De Grote Podcastlas soms ook specials op. Voorlopige hoogtepunten waren wat mij betreft de Provincie-specials, waarin iedere Nederlandse provincie werd besproken, en de speciale afleveringen over wereldsteden als Londen en New York.

→ Luister De Grote Podcastlas op Spotify

Colin: Moordzaken

Ik luister eerlijk gezegd bijna geen podcasts en ben meer een liefhebber van muziek. Dat luister ik voornamelijk via Spotify, maar ik heb ook nog heel wat GB’s aan offline-muziek op m’n telefoon, tablet en laptop staan. Ik lees verder vrij veel boeken en ik twijfel weleens om wat luisterboeken te downloaden om dat eerst te proberen. Boeken die ik lees zijn voornamelijk thrillers van bijvoorbeeld Robert Bryndza of Helen Fields. Ik houd van deze spannende verhalen en hoor ook regelmatig podcasts die (ongeveer) hetzelfde bieden.

Als ik ga beginnen met podcasts, wat ik misschien toch maar eens moet doen, dan zou het iets zijn als ‘Moordzaken’. Het klinkt misschien luguber, maar true crime-podcasts scoren én goed én hebben raakvlakken met wat ik lees en interessant vind.

→ Luister Moordzaken De Podcast op Spotify