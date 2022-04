Column: De problemen van nieuwe podcast-app Podimo

Er is een nieuwe podcast-app in het land die iets nieuws doet: podcasts achter een betaalmuur plaatsen. Dat klinkt niet best en is het ook niet.

De problemen van Podimo

Er is een verschuiving gaande in de Nederlandse podcastwereld. Dag en Nacht Media, de grootste podcastproducent van het land, is overgenomen door het Deense bedrijf Podimo. Vorige week is Podimo officieel gelanceerd in Nederland met uiteraard een eigen app. Zie het als een Netflix voor podcasts: voor een vast bedrag per maand mag je onbeperkt luisteren.

Dat dit niet bij iedereen in goede aarde valt, komt doordat enkele populaire podcasts nu plots achter een betaalmuur zitten. Dat is een groot verschil met een nieuwe streamingdienst op de markt zetten zoals HBO Max. Daar kun je series en films vinden die je in Nederland nog niet op een andere plek kon kijken.

Podimo gaat in de toekomst ook exclusieve podcasts maken, maar op dit moment leunt de dienst op shows die al jaren gratis te beluisteren waren en dat nu niet meer zijn. Dat is geen charmante manier om goede wil te vergaren.

Een jaar gratis

De nieuwe dienst is nu een jaar gratis te gebruiken. Met zo’n lange gratis periode kan Podimo de komende tijd in ieder geval mooie luistercijfers laten zien. Ik heb de app uiteraard ook gedownload en zal de podcast die ik al volgde voorlopig blijven luisteren.

De hoop is dan natuurlijk dat men na de proeftijd blijft hangen. Of dat echt gebeurt betwijfel ik, maar dat ligt volledig aan de nieuwe shows die er komen. Ik hoop dat er een grotere diversiteit ontstaat dan een verzameling aan shows met twee witte mannen achter een microfoon en true crime.

Ook mag de app nog wel wat updates krijgen. Als je van een extreem geoptimaliseerde podcast-app zoals Pocket Casts komt, is Podimo even slikken. Zoals het niet automatisch archiveren van al beluisterde afleveringen, een slechte zoekmachine en bizar hoog datagebruik. Meer daarover lees je in de review van Michel.

Geld verdienen met podcasts

Als ontwikkeling voor podcasts in het algemeen lijkt de introductie van Podimo ook niet positief. Allereerst wil ik duidelijk zijn dat makers van creatieve content gewoon geld moeten kunnen verdienen met die content. Dat gebeurde vooralsnog met advertenties of met een extra podcast voor betalende ‘vrienden van de show’. Dat er nieuwe manieren worden bedacht om geld te verdienen is logisch.

Maar tot nu toe zijn podcasts altijd open geweest. In elke app zijn ze te luisteren en kwaliteit drijft altijd naar boven. Daardoor kunnen kleine hobbypodcasts (wat mij betreft de leukste podcasts) ook groot worden. Als Podimo een succes wordt, zal het voor die kleine podcasts wel heel moeilijk worden om nog een publiek te vinden. Ze kunnen in de app niet opvallen tussen de grote Podimo-producties en de uitbundige promotie daarvoor.

Wat Podimo in ieder geval niet mee heeft, is dat er een gigantisch aanbod van gratis podcasts te vinden blijft. Voor die exclusieve Podimo-shows met bekende koppen, zijn minstens zulke goede, gratis alternatieven te vinden van minder bekende mensen. Als je daar tegenop wil boksen, moet de kwaliteit van de nieuwe shows wel heel erg goed zijn.

