Polarsteps Guides helpt je bij het vinden van jouw ideale reisbestemming

De populaire Nederlandse reis-app Polarsteps heeft onlangs een nieuwe functie gelanceerd, genaamd Polarsteps Guides. Het is een collectie van reisbestemmingen en insider tips. Op die manier hebben reizigers allerlei nieuwe plekken en ervaringen digitaal in handen.

Lees verder na de advertentie.

Gemakkelijk een reislocatie vinden met Polarsteps Guides

Polarsteps is een populaire Nederlandse reis-app. De applicatie plot jouw route op een kaart, waardoor jij makkelijk je bezochte plekken kan bewaren en foto’s toe kan voegen. Zo heb je na afloop een uitgebreide digitale wereldkaart van jouw reis. Onlangs kwam de app met een nieuwe, grote functie: Polarsteps Guides.

Met Polarsteps Guides kunnen gebruikers via een gedetailleerde wereldkaart in de app gemakkelijk een reislocatie kiezen. Vervolgens duiken ze dieper in een bestemming aan de hand van zogenoemde stories. Dit zijn korte intro’s, die gebruikers rechtstreeks naar het hart van een plek brengen.

Zorgvuldig gekozen tips helpen reizigers bij het kiezen van de beste bezienswaardigheden en activiteiten, plus de mooiste plekken om te overnachten, eten en drinken. Elke gids bevat daarnaast een uitgebreide collectie aan locaties, die laat zien wat een bestemming nu precies uniek maakt. Tot slot wordt een reisplan gemakkelijk realiteit via rechtstreekse links naar bekende boekingssites.

Beschikbaar voor Nederland, Frankrijk en Duitsland

De eerste zestig Guides zijn nu beschikbaar voor drie landen: Nederland, Frankrijk en Duitsland. Deze gidsen zijn vooralsnog Engelstalig en gratis beschikbaar in de Polarsteps-app. Deze drie Europese landen zijn gekozen omdat wij – als Nederlanders – vooralsnog niet ver van huis kunnen vanwege het coronavirus.

Sara van Geloven, editor-in-chief van Polarsteps Guides, vertelt dat er in de loop van tijd meer landen bij zullen komen. “Onze ambitie is om de hele wereld te omvatten met Polarsteps Guides en om de gidsen ook in verschillende talen aan te bieden, zodat ze toegankelijk zijn voor de gehele Polarsteps-community. Om ons te helpen met deze missie horen we graag van reizigers welke bestemmingen ze in volgende Polarsteps Guides zouden willen terugzien!”

Polarsteps - Travel Planner & Tracker Polarsteps 9,4 (31.445 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Reizen wordt makkelijker met Android Planet

Juli 2021 staat op Android Planet volledig in het teken van vakantie. Wat zijn de beste vakantie-apps om een vakantie te boeken, korting te scoren of de beste vakantiedeals te vinden?

Denk daarnaast aan allerlei tips en tweaks van handige vakantie-apps. Uiteraard geven we ook weer allerlei toffe prijzen weg, volledig in het vakantiethema. Hieronder vind je meer vakantienieuws: