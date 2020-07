De Polestar 2 is elektrisch, draait op Android Automotive OS en verstaat je dankzij de Google Assistent. In dit artikel praten we je bij over de eerste ‘Google-auto’ en zijn besturingssysteem, Android Automotive.

Polestar 2 en Android Automotive: 7 vragen en antwoorden

De auto werd in 2019 al aangekondigd, maar is vanaf nu ook daadwerkelijk te bestellen. De Polestar 2 is met zijn prijskaartje van bijna 60.000 euro tactisch geprijsd en mogelijk interessant voor leaserijders die geen Tesla willen, maar wel op zoek zijn naar een elektrische wagen.

1. Wat is de Polestar 2?

Te beginnen bij de basis. De Polestar 2 is een elektrische auto van Polestar, een merk van Volvo, wat weer onderdeel is van het Chinese Geely. De vierwieler is 100 procent elektrisch en daarmee een directe concurrent voor Tesla.

De actieradius van de sedan is ongeveer 400 kilometer en je bedient alle entertainment, auto-opties en navigatie via het 11 inch-scherm op het dashboard. Het duurt ongeveer 8 uur om de auto volledig op te laden.

2. Draait de auto op Android?

Ja en nee. De compleet elektrische Volvo gebruikt Android Automotive, een aangepaste versie van het besturingssysteem voor je smartphone. Verwar dit overigens niet met Android Auto. Laatstgenoemde werkt immers op je telefoon, maar Android Automotive is puur en alleen voor auto’s gemaakt.

3. Hoe werkt Android Automotive?

Android Automotive kan onder meer apps downloaden uit de Play Store, navigeren met Google Maps en met de Google Assistent overweg. Je kunt dus ‘gewoon’ tegen het scherm praten en bijvoorbeeld zonder het touchscreen te gebruiken een liedje opzetten.

Het besturingssysteem van de Polestar 2 werkt nauw samen met dat van je smartphone. Je kunt hierdoor bijvoorbeeld vanuit je auto thuis de slimme verlichting, thermostaat en verwarming bedienen. Ook importeert Android Automotive je telefoon contacten om handsfree te bellen.

Een leuk detail is dat Android Automotive overweg kan met iOS. Ook iOS-gebruikers kunnen dus ‘gewoon’ aan de slag met de Polestar 2. Hierbij valt wel de kanttekening te plaatsen dat de elektrische Volvo met Android in het achterhoofd gemaakt is. De volledige ervaring krijg je dus alleen met een Android-telefoon.

4. Kan ik Android-apps downloaden?

Ja, maar niet allemaal. Android Automotive heeft net als de smartphoneversie van Android een Play Store, maar het aanbod aan apps is minder groot dan je gewend bent. Voordat applicaties in de winkel terechtkomen moeten ze namelijk eerst door een selectieprocedure heen.

Momenteel kun je al Spotify, Pocket Casts en Google Maps downloaden. Ook zijn er enkele andere apps beschikbaar, bijvoorbeeld om naar audioboeken te luisteren. Vermoedelijk neemt het aanbod in de loop der tijd toe zodra meer ontwikkelaars met ‘Android-auto’s’ aan de slag gaan.

5. Krijgt de Polestar 2 software-updates?

Ja. De fabrikant belooft de auto regelmatig te updaten. Nieuwe software rolt over-the-air uit, net zoals bij een reguliere Android-beveiligingsupdate. Je hoeft de Polestar 2 hiervoor niet met je telefoon te verbinden, want er zit een 4g-simkaartje in de auto. De eerste 3 jaar is mobiele data gratis: je betaalt in dat geval dus niet voor de updates.

Hoe het met de toekomstbestendigheid van de Polestar 2 zit, is momenteel nog niet helemaal duidelijk. De fabrikant belooft de auto regelmatig van updates te voorzien, maar communiceert geen termijnen en/of frequenties. “Om ervoor te zorgen dat u als Polestar-bezitter uw auto ten volle kunt benutten, blijven we de autosystemen en beschikbare diensten verder ontwikkelen”, aldus de website.

6. Is de Polestar 2 helemaal veilig?

De Polestar 2 voldoet aan alle gangbare veiligheidsnormen. Op de site valt precies te lezen waar de auto allemaal op is getest. Hoe het met de softwarekant zit, wordt minder duidelijk gecommuniceerd. Wel is duidelijk dat apps voor Android Automotive extra streng gecontroleerd worden, zodat er geen malafide varianten in de Play Store opduiken. De tijd gaat uitwijzen hoe dit vormkrijgt.

7. Hoeveel kost de Polestar 2?

Er zijn twee uitvoeringen van de Polestar 2. De duurste versie, met een instapprijs van 59.800 euro, is vanaf nu te bestellen. Je kunt de vierwieler naar eigen voorkeur uitbreiden met andere soorten exterieur, pakketten en bijvoorbeeld de wielen aanpassen. De Polestar 2 is ook als private lease beschikbaar.

Daarnaast brengt Polestar op den duur een goedkopere versie van de elektrische sedan uit. Deze gaat minstens 39.900 euro kosten en er wordt onder meer beknibbeld op de actieradius.

