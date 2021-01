Met de presentatie van de Samsung Galaxy S21-lijn is 2021 op telefoongebied daverend van start gegaan. Maar ook de overige maanden beloven veel goeds. We zijn daarom benieuwd: naar welke Android-smartphone kijk jij dit jaar vooral uit? Breng je stem uit via onze poll.

Poll: Jouw favoriete Android-smartphone in 2021

2020 was een rampzalig jaar, maar gelukkig bood de wereld van smartphones wat afleiding. Van vlaggenschepen als de OnePlus 8 Pro en Samsung Galaxy S20 Ultra tot aan betaalbare toppers als de OnePlus Nord en Samsung Galaxy A51: er kwamen afgelopen jaar een hoop fijne Android-smartphones op de markt.

Hoe 2021 eruit gaan zien is natuurlijk nog niet zeker, maar de voortekenen zijn in ieder geval veelbelovend. Marktleider Samsung trapte het jaar bijvoorbeeld goed af door de Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus en Samsung Galaxy S21 Ultra extra vroeg te presenteren.

Naar welke Android-smartphone die in 2021 uitkomt kijk jij het meeste uit? In onderstaande poll hebben wij enkele mogelijke kanshebbers voor je neergezet. We zijn heel erg benieuwd op welke telefoons jullie zitten te wachten. Zit jouw beoogde favoriet er niet bij? Laat dan in de reacties weten welk toestel we moeten toevoegen aan de poll.

Zie je de poll niet? Tik hier om alsnog je stem uit te brengen!

Vooruitblikken

Bij Android Planet zijn we dagelijks in de weer met nieuwe Android-smartphones. Alhoewel de meeste fabrikanten hun lippen nog stijf op elkaar houden, weten we natuurlijk wel ongeveer hoe dit jaar eruit gaat zien. Eerder maakten we daarom al een vooruitblik op 2021.

Dit jaar moet bijvoorbeeld blijken hoe het nu verder gaat met Huawei. Het Chinese bedrijf lag flink in de clinch met de Trump-regering, maar mogelijk wordt de relatie met Biden beter. Ook wordt 2021 waarschijnlijk een belangrijk jaar voor Samsung. Het bedrijf blijft waarschijnlijk wel marktleider, maar een controversiële beslissing kan altijd roet in het eten gooien.

