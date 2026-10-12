Poll: betaal jij hackers om het lekken van je gegevens te voorkomen?

Het kan ons allemaal overkomen: je gegevens liggen op straat. Hackers benaderen nu ook consumenten met het ultimatum om hen te betalen. Anders worden je data verkocht. Trek jij de portemonnee of niet?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hackers betalen: ja of nee?

Je leest het tegenwoordig bijna iedere week wel een keer: een webshop, provider of ander bedrijf is gehackt. Criminelen maken daarbij een grote hoeveelheid data buit, waaronder vaak jouw e-mailadres, telefoonnummer en bestelgeschiedenis. Daarmee zetten ze hun slachtoffers onder druk: betalen of die gegevens belanden op het dark web.

Met ‘slachtoffers’ bedoelen we van oudsher vooral de gehackte bedrijven zelf. Het zorgt voor flinke reputatieschade als blijkt dat je je klanten niet hebt kunnen beschermen tegen een dergelijk lek. Het bekendste voorbeeld van de laatste tijd is het natuurlijk de grote inbraak bij Odido begin dit jaar.

Alleen: Odido betaalde niet. Zit je dan met je enorme berg data. Eind september gooide een groep hackers het daarom over een andere boeg. Ze benaderen klanten rechtstreeks toen ook online supermarkt Flink niet op dreigementen inging. De hackers vroegen hen niet alleen om Flink onder druk te zetten, maar ook om zélf een klein bedrag (circa elf euro) over te maken. In ruil daarvoor zouden hun gegevens worden verwijderd.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vooralsnog lijkt niemand op dat aanbod te zijn ingegaan. We halen steeds meer onze schouders op bij wéér een hack. “Mijn gegevens liggen toch al op straat”, verzuchten veel mensen. Bovendien weet je nooit zeker of ze ook écht verwijderd worden.

Daarom deze poll: zou jij hackers betalen om je gestolen data in de prullenbak te gooien in plaats van ze te verkopen?

Wees altijd op je hoede

Aan hacks bij een webshop of ander bedrijf kun je natuurlijk niet zoveel doen. Wel zijn er een aantal lessen te trekken uit de lawine aan incidenten. De belangrijkste: je data zijn nergens écht veilig. Wees daarom voorzichtig met het delen van gegevens.

Een andere aanrader is om beveiligingsupdates op je smartphone zo snel mogelijk te installeren. Zo maak je het criminelen zo lastig mogelijk als ze je toestel willen binnendringen. Krijgt je smartphone geen updates meer? Dan heb je een aantal opties.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!