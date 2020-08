Poll: naar welke Android-telefoon(s) van dit najaar kijk jij uit?

We zijn in 2020 al verwend met een heleboel toffe Android-smartphones, maar in het najaar verschijnen nog een hoop toestellen om naar uit te kijken. We zijn benieuwd: op welke Android-telefoon zit jij vooral te wachten? Doe mee aan onze poll!

Poll: je favoriete smartphone van dit najaar

Door de coronacrisis is 2020 tot nu toe een apart jaar, maar gelukkig heeft dat fabrikanten er niet van weerhouden om de afgelopen maanden een heleboel toptelefoons te lanceren. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung S20-toestellen, de indrukwekkende OnePlus 8 Pro en OnePlus Nord, Poco F2 Pro en betaalbare telefoons als de Motorola Moto G 5G Plus en Samsung A51.

Je zou haast denken dat we het beste al hebben gehad, maar gelukkig komen er dit jaar nog een heleboel toffe Android-smartphones aan. Niet alleen moet de release van de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra bijvoorbeeld nog plaatsvinden, maar later dit jaar verwachten we ook de OnePlus 8T (Pro), Google Pixel 5 en Huawei Mate 40 (Pro).

→ Zie je de poll hierboven niet? Stem dan via deze link!

Daarom zijn we heel benieuwd naar welke Android-telefoon(s) jij de komende maanden uitkijkt. In de poll hierboven zetten we een aantal opties voor je op een rijtje. Laat van je horen en doe mee aan de poll! En zit je favoriete smartphone er niet bij, laat het ons dan weten via de reacties onder dit artikel.

Blijf op de hoogte

De eerstvolgende Android-smartphones die in Nederland worden uitgebracht, zijn de nieuwe Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra van Samsung. De smartphones zijn flink verbeterd ten opzichte van hun voorgangers en liggen op 21 augustus in de winkels. Ze kosten respectievelijk 1049 en 1299 euro. Ook de Google Pixel 4a werd onlangs aangekondigd, een interessante midranger met een uitstekende camera.

