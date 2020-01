2019 was een jaar vol met goede Android-smartphones, maar ook in 2020 komt er weer veel moois aan. We zijn daarom benieuwd: naar welke smartphone kijk jij dit jaar het meeste uit? Doe mee aan de poll!

Poll: Android-smartphones in 2020

In 2019 verschenen een heleboel toffe Android-telefoons, met bijvoorbeeld 90Hz-schermen, displays die écht de hele voorkant vulden en nog betere camera’s. Denk bijvoorbeeld aan de OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T en Google Pixel 4 XL. Maar ook als je iets minder te besteden had, was er genoeg te kiezen. De Samsung Galaxy A50 en Motorola One Vision lieten zien dat je voor een schappelijke prijs echt een uitstekende smartphone in huis haalt.

Omdat er elk jaar zoveel Android-telefoons verschijnen, zijn we benieuwd naar waar jij in 2020 vooral naar uitkijkt. In de poll hieronder hebben we een aantal opties voor je neergezet, dus laat van je horen en maak je keuze! Zit je favoriete smartphone er niet bij, dan kun je dat ons laten weten via de reacties onder dit artikel.

Zie je de poll niet? Doe dan mee via deze link!

Check de vooruitblik

Eerder kwamen we op Android Planet met een uitgebreide vooruitblik op 2020, waarin we onze verwachtingen op een rijtje zetten en de belangrijkste toestellen die eraan komen alvast bespreken. Ook zijn we natuurlijk heel benieuwd hoe de situatie rondom Huawei zich ontwikkelt en welke vernieuwingen Google met Android 11 gaat introduceren.

