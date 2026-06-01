Poll: wil jij ook een zoekmachine zonder AI?

DuckDuckGo heeft een speciale versie van zijn zoekmachine die alle AI uitschakelt. Hij blijkt inmiddels bijzonder populair. Daarom zijn wij benieuwd: wil jij ook zoeken zonder kunstmatige intelligentie?

Zoekmachine zonder AI blijkt erg populair

Tijdens Google I/O 2026 smeet het bedrijf weer links en rechts met nieuwe AI-snufjes. Sommige mensen verliezen hun interesse inmiddels een beetje. Anderen raken vooral de draad kwijt. Zelfs simpele zoekresultaten zitten inmiddels stampvol kunstmatige intelligentie, wat de kwaliteit lang niet altijd ten goede komt.

Daar spint DuckDuckGo garen bij. Deze ietwat obscure zoekmachine heeft inmiddels een speciale versie zonder AI. Geen AI-overzichten dus, maar simpele links en good old verwijzingen naar Wikipedia. Dat blijkt te werken. Sinds Google I/O is het gebruik van deze zoekmachine meer dan verdrievoudigd. Blijkbaar geeft een groeiende groep mensen de voorkeur aan het ‘ouderwetse’ web, dat bovendien je privacy iets beter beschermt.

Wij zijn erg benieuwd hoe dat bij jou zit. Wil jij ook liever een zoekmachine zonder AI? Heb je de aangepaste versie van DuckDuckGo misschien zelfs al gebruikt? Of vind jij de richting die Google kiest juist wél handig en kun je je geen zoekresultaten zonder kunstmatige intelligentie meer voorstellen? Laat het weten via de poll hieronder.

We kunnen ons goed voorstellen dat je twijfelt, want dat doen we op de redactie van Android Planet zelf namelijk ook. Als dat het geval is, vinden we het leuk om van je te horen in de reacties onder dit artikel.

Ook beschikbaar als extensie

Overigens hoef je niet elke keer naar de website van DuckDuckGo te gaan als je wil zoeken zonder AI. Het bedrijf heeft ook extensies voor Chrome en Firefox die je heel eenvoudig kunt installeren in deze browsers. Als je vervolgens zoekt via de adresbalk gebruik je automatisch de variant van DuckDuckGo zonder kunstmatige intelligentie.

