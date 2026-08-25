Populaire YouTube-functie wordt aangepast: dit doet dubbeltikken

Google test momenteel een interessante verbetering in de YouTube-app. Het gaat om de informatie die gebruikers zien als ze dubbeltikken om vooruit- of achteruit te spoelen in een video.

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Aanpassing van interface in YouTube-app

Google staat erom bekend regelmatig te testen met gebruikersinterfaces van apps, met als doel om het gebruiksgemak te verbeteren. Videoplatform YouTube is al vaker een proeftuin geweest en ook nu wordt er geëxperimenteerd met bestaande functies. Het gaat om een wijziging in de manier waarop YouTube de overgeslagen tijd in een video weergeeft.

Wie weleens geyoutubed heeft, weet hoe handig het is om vooruit- of achteruit te spoelen in een video door te dubbeltikken op het scherm. Aan de rechterkant van het scherm om een vast aantal seconden te skippen, aan de linkerkant om even terug te gaan.

Dit gaat er precies veranderen (en dit niet)

De nieuwe gebruikersinterface voegt een extra laag toe aan de interactie van het dubbeltikken op de linker- of rechterkant van een video. Als je straks aan één van beide kanten van een video twee keer tikt, verschijnt de schuifbalk en wordt de tijd die je hebt overgeslagen weergegeven in een rode indicator op de tijdlijn. Zie hierboven.

Deze tijd wordt in het wit aangegeven op een rood vlak, voor extra zichtbaarheid. Zo moet je dus in één oogopslag zien hoeveel seconden je hebt overgeslagen. Het handmatig schuiven lijkt ongewijzigd te zijn gebleven: de overgeslagen tijd wordt nog steeds weergegeven onderaan in het midden van de video-interface terwijl je de balk versleept.

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Zo stel je tijdsinterval in bij vooruit- of achteruitspoelen

Standaard staat deze instelling op tien seconden, maar dat zoekt niet altijd even lekker. Om preciezer een bepaald fragment te vinden, is een interval van 5 seconden geschikter. Kijk je veel langere video’s, dan is een interval van 20 seconden of meer wellicht handiger. Hieronder lees (en zie) je hoe je dit gemakkelijk aanpast.

Open de YouTube-app; Tik op je profielfoto; Tik op het tandwieltje; Ga nu naar ‘Afspelen’; Kies vervolgens voor ‘Dubbeltikken om te zoeken’; Hier heb je de keuze uit intervallen tussen de 5 en 60 seconden.

Om deze appversie en apparaten gaat het

De bijgewerkte gebruikersinterface wordt getest op de stabiele versie 21.33 van YouTube voor Android. Hoewel de test plaatsvindt op deze stabiele appversie, schijnt Google de test te beperken tot geselecteerde Pixel- en Galaxy-modellen, waaronder de Pixel 11 Pro, Pixel 10 Pro en Galaxy Z Fold 7.

Andere apparaten met dezelfde versie vertonen nog steeds het oude gedrag. Dat kan erop wijzen dat Google de update mogelijk alleen inschakelt voor bepaalde gebruikers of apparaten.

Op hoeveel seconden heb jij het interval ingesteld en waarom? Of wist je niet dat je dit zelf kon aanpassen? Laat het ons weten in de reacties hieronder.