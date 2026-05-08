‘Deze populaire en betaalbare smartwatch kan val voorkomen’

Dat smartwatches vol (gezondheids)snufjes zitten, is bekend. Nu heeft een onderzoek van Samsung zelfs aangetoond dat de Galaxy Watch 6 ruim op tijd kan voorspellen dat jij flauw dreigt te vallen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Galaxy Watch 6 voorspelt dat drager flauwvalt

Recent onderzoek van Samsung heeft aangetoond dat de Galaxy Watch 6 in staat is om redelijk nauwkeurig te voorspellen dat iemand dreigt flauw te vallen. Dat is enorm waardevolle info. Als je horloge jou minuten voor je ineen gaat zakken daar al voor kan waarschuwen, ben je nog op tijd om te handelen. Bijvoorbeeld door alvast te gaan zitten of iemand in te lichten. Dit kan een lelijke val voorkomen.

Samsung werkte hiervoor samen met een Zuid-Koreaans universitair ziekenhuis. De studie richtte zich op vasovagale syncope (VVS). Deze veelvoorkomende aandoening wordt veroorzaakt door een plotselinge daling van de hartslag en bloeddruk. Dit is vaak het gevolg van stress, pijn of uitputting. Het flauwvallen zelf is meestal niet het gevaarlijkst. Dat is de val die er vaak op volgt en eventuele botbreuken of hersenletsel.

Zie Android Planet vaker in Google Blijf eenvoudig op de hoogte van het laatste Android-nieuws, reviews, tips.

Hoopvolle resultaten voor de toekomst

Aan het onderzoek namen 132 patiënten deel met symptomen die verband houden met flauwvallen. Onderzoekers gebruikten onder andere de fotoplethysmografiesensor (PPG) van het slimme klokje. Deze sensor kan de hartslag van de drager meten. Een AI-model zocht vervolgens naar patronen in de gegevens die zich voordeden voordat iemand flauwviel.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het European Heart Journal. Er is onder andere geconcludeerd dat de Galaxy Watch 6 flauwvallen tot wel vijf minuten van tevoren kan voorspellen. Dat gebeurde met een nauwkeurigheid van 84,6 procent.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De functie voor het voorspellen van flauwvallen wordt momenteel nog verder onderzocht en is daarom nog niet beschikbaar. Daarnaast heeft Samsung nog niet aangegeven of de functie ooit als software-update te downloaden gaat zijn op huidige horloges óf alleen beschikbaar wordt gemaakt op toekomstige Galaxy Watch-modellen.

Om de functie verder uit te werken gaat Samsung samenwerken met andere medische instellingen. Een woordvoerder van de fabrikant omschrijft deze keuze als ‘een verschuiving van nazorg naar preventieve zorg’. Verwacht de flauwvalvoorspelling echter nog niet op korte termijn op je Galaxy Watch. De vele tests en een wettelijke goedkeuring gaan ongewijfeld veel tijd in beslag nemen.

De Galaxy Watch 6 had bij z’n lancering in 2023 een adviesprijs van 319 euro. Inmiddels koop je ‘m voor € 145,90. De opvolgers van de Watch 6 zijn ook uit. De Watch 7 en Watch 8 zitten voor respectievelijk € 149,95 en € 207,90 om je pols. In de zomer van dit jaar wordt de nieuwste generatie verwacht.