Lijstjes: dit zijn de populairste Android-merken in Europa!

Samsung is al jaren dominant op de smartphonemarkt. Onlangs kreeg het bedrijf nog een prijs in Japan op basis van zijn marktaandeel en loste het Sony af als koploper. Nu vroegen wij ons af: hoe zit het eigenlijk in ons land?

Populariteit Samsung relatief

Het is niet zo dat iedere Japanner met een Samsung in de broekzak loopt. Sterker nog, Apple heeft daar nog een marktaandeel van ruim 60 procent. Die populariteit was er eigenlijk al vanaf de eerste iPhone, die bijna twintig jaar geleden uitkwam.

Maar goed, wij focussen ons op Androids en dat is echt Samsung-terrein, niet alleen in Japan. Dat gaan we zo nog zien bij de top 3-lijstjes van verschillende Europese landen. Concrete verkoopcijfers van Android-telefoons zijn overigens helemaal niet zo gemakkelijk boven water te halen.

Wel worden er regelmatig onderzoeken gepubliceerd over het marktaandeel (vaak zijn dit schattingen), waardoor we in dit artikel toch wat interessante statistieken over 2025 met je kunnen delen. Komen ze!

Samsung S25 Plus

Nederland: spannende strijd om plek 1

Als we kijken naar schattingen van het marktaandeel van smartphonemerken in ons land, zien we een spannende strijd tussen Apple en Samsung. We zijn benieuwd of en wanneer Samsung Apple kan gaan inhalen. Wellicht kan de aankomende lancering van de S26-serie voor een boost in verkoopcijfers zorgen. Dit was het plaatje in 2025:

Apple: 37,6%

Samsung: 32,7%

Xiaomi: 8,2%

Onze buurlanden: Belgen houden van Apple

Cijfers uit Duitsland laten een vergelijkbaar beeld zien als bij ons. Apple is ook bij onze oosterburen nog nipt de grootste qua marktaandeel (36,8%), op de voet gevolgd door Samsung (33,1%) en met Xiaomi weer als nummer drie (10,7%).

Voor België zien we echter iets anders, daar staat Apple wel fier bovenaan. Wellicht zijn Belgen wat traditioneler en vertrouwen ze een groot merk als Apple eerder dan de vele nieuwere Chinese merken op de smartphonemarkt.

Apple: 46,1%

Samsung: 34,3%

Xiaomi: 4,9%

Xiaomi 15T

Frankrijk, Spanje en andere grote landen

Kijken of we in andere grote Europese landen nog interessante trends kunnen zien, te beginnen met Frankrijk. Daar zijn wat minder betrouwbare cijfers van bekend, maar deze schattingen laten wel iets opvallends zien: Samsung zou hier zomaar wél de grootste kunnen zijn.

Samsung: 32-35%

Apple: 30-36%

Xiaomi: 10-15%

Ook voor Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Polen konden we het geschatte marktaandeel voor 2025 (of cijfers van Q3 en/of Q4 in 2025) vinden.

Spanje Italië Verenigd Koninkrijk Polen Samsung: 28-30% Apple: 32,4% Apple: 45-51% Apple: 31% Apple: 25-30% Samsung: 29,1% Samsung: 29-33% Samsung: 29-30% Xiaomi: 25-28% Xiaomi: 11,8% Google: 6-8% Xiaomi: 13%

Let op: door de schattingen van het marktaandeel in Spanje en het V.K. kan het zijn dat de nummer 1 en 2 stuivertje hebben gewisseld per kwartaal. Toch laten de percentages wel een beeld zien van twee dominante merken waarmee het overgrote deel van de bevolking in die landen over straat loopt.

In Spanje zijn ze opvallend fan van Xiaomi, getuige het grote marktaandeel ervan. In het Verenigd Koninkrijk daarentegen zien we voor het eerst Google terugkomen in de bovenste regionen. Daar is Apple overigens verreweg het grootst, iets wat we eerder al bij onze zuiderburen zagen. Polen laat een beeld zien dat vergelijkbaar is met ons land en Duitsland.

Trends in Europa

We hebben al wat trends kunnen zien voor de landen hierboven, maar er zijn nog enkele andere leuke feitjes. Zo is Motorola sterk groeiende in heel Europa. Geschat wordt dat zij nu op een marktaandeel van zo’n 6 procent zitten, na deze top 3 natuurlijk:

Samsung: 34 % marktaandeel (46,4 miljoen verkochte toestellen 2024-2025)

marktaandeel (46,4 miljoen verkochte toestellen 2024-2025) Apple: 26 % marktaandeel (34,9 miljoen verkochte toestellen 2024-2025)

marktaandeel (34,9 miljoen verkochte toestellen 2024-2025) Xiaomi: 16% marktaandeel (22,2 miljoen verkochte toestellen 2024-2025)

Verderop in de lijst zien we Oppo en submerken als OnePlus. Dat laatste merk is overigens opvallend populair in Denemarken. De rest van de fabrikanten (onder andere Huawei, Realme en Google) hebben samen ongeveer 15 procent marktaandeel. We zijn benieuwd of er in 2026 nog belangrijke verschuivingen gaan plaatsvinden.