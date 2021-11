Deze Netflix-website toont de tien populairste films en series van nu

De populairste films en series op Netflix zie je vanaf nu op een speciale website, die ook ingaat op de meest bekeken content in Nederland.

Populairste Netflix-films en -series per week

In de Netflix-app op je smartphone, tablet of smart-tv zie je een overzicht van de tien populairste films en series van nu in Nederland. Leuk als je in één oogopslag wil zien wat goed scoort, maar een onderbouwing van de populariteit ontbrak tot dusver.

Netflix brengt daar verandering in met deze nieuwe website, die overzichtelijk toont wat de populairste films en series op Netflix van deze week én allertijden zijn. De website gebruikt vier categorieën: Engelstalige films, niet-Engelstalige films, Engelstalige TV (series) en niet-Engelstalige TV (series). Standaard schotelt Netflix je de tien wereldwijd populairste films en series van deze week voor, inclusief hoeveel uur Netflix-abonnees er gezamenlijk in de vorige week naar gekeken hebben.

Zo is bijvoorbeeld nu te zien dat de nieuwe nog geen twee uur durende film Red Notice de populairste Engelstalige film van deze week is, met liefst ruim 148 miljoen uur aan kijkers. Netflix rondt in alle gevallen de kijkuren af op tienduizend, naar eigen zeggen om fluctuaties te voorkomen.

Je kan ook zien wat deze week het best scoort in Nederland. Daar gebruik je dit overzicht op dezelfde website voor. Het overzicht per land toont echter geen kijkuren per film en serie.

Meest bekeken films en series ooit

Op dezelfde website scroll je verder naar beneden om een overzicht van de meest bekeken films en series ooit op Netflix te bekijken. Ook dit overzicht gebruikt vier categorieën: films (Engels), films (niet-Engels), TV (Engels) en TV (niet-Engels).

Netflix bepaalt de populariteit aan de hand van de hoeveelheid kijkuren in de eerste 28 dagen dat een film of serie op Netflix te zien is. De dienst toont vooralsnog alleen een wereldwijd overzicht, dus je kan niet zien welke films en series het populairst ooit zijn onder Nederlandse abonnees.

