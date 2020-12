Als grootste Android-website van de Benelux weet Android Planet welke merken en smartphones (niet) in trek zijn. Om jou een inkijkje te geven in de interesses van onze lezers, zetten we de populairste smartphones en merken van 2020 op een rijtje.

Populairste merken op Android Planet

Onderstaande lijst met de populairste merken van het jaar is gebaseerd op hoeveel keer lezers op toestelpagina’s van merken geklikt hebben. Een klik geeft de interesse in het merk weer, maar zegt niets over de verkoopcijfers of het marktaandeel van een fabrikant.

Het overzicht toont de populairste merken op Android Planet in 2020, maar dus niet de grootste smartphonemerken. In dat overzicht hoort bijvoorbeeld ook Apple thuis, dat vanwege zijn sterke iPhone-verkoopcijfers een groter merk is dan veel fabrikanten van Android-toestellen.

Leuk om mee te beginnen is de top vijf van Android Planet van 2019: Samsung, Huawei, Motorola, Google en Nokia. En om maar met de deur in huis te vallen: Nokia is dit jaar uit het rijtje gevallen, Google is een plaats teruggezakt en Xiaomi bestormt de lijst.

Het populairste merk op onze website in 2020 is Samsung. Niet geheel toevallig ook de grootste smartphonefabrikant in Nederland en andere Europese landen. Huawei heeft een moeilijk jaar achter de rug. De gevolgen van het Amerikaanse handelsverbod – waardoor Huawei-toestellen geen door Google-gecertificeerde Android-versie meer mogen gebruiken – uiten zich in dalende verkoopcijfers en minder interesse in nieuwe modellen als de P40 Lite en Mate 40 Pro.

Desalniettemin blijft Huawei dusdanig populair dat het de tweede plaats inneemt op deze lijst. De P40 Pro is zelfs populairder dan de P30 Pro die vorig jaar uitkwam, inclusief Google-certificaat.

Populairste merken van 2020: de nummers 3, 4 en 5

Motorola volgt op plaats drie. Het merk is vooral populair vanwege zijn enorme aanbod budget- en midrange-smartphones. Die bieden vaak een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding, al krijgen ze minder lang updates dan concurrerende toestellen. Redacteur Rens schreef in juni daarom een kritische opinie over Motorola’s vreemde strategie.

Op de vierde plaats staat dit jaar Xiaomi, dat een enorme opmars gemaakt heeft in Nederland en andere Europese landen. Het bedrijf profiteerde vermoedelijk ook van de mindere interesse in Huawei- en Honor-smartphones, maar leverde wel felle concurrentie met onder meer Oppo en OnePlus. De Redmi Note 8 Pro, die rond de jaarwisseling uitkwam, is de populairste Xiaomi-smartphone op onze website.

Google maakt de top vijf van populairste merken compleet. Dat is opvallend omdat 1: Google slechts een handvol Pixel-toestellen aanbiedt en 2: deze smartphones officieel niet in Nederland te koop zijn. Desondanks trekken de Pixel-toestelpagina’s dusdanig veel bezoekers dat Google hoger scoort dan merken als Sony, OnePlus, Honor en Oppo.

Andere noemenswaardigheden zijn onder andere OnePlus met een kwart meer pageviews dan vorig jaar en Oppo. Daarbij verdrievoudigde de interesse op basis van kliks. Een specifiek model springt daar niet uit, maar er werd het meest gekeken naar toestellen in de A-serie.

De 10 populairste smartphones van 2020

Als gezegd komt de lijst met populairste smartphonemerken tot stand op basis van de hoeveelheid bezoekers dat toestelpagina’s van de merken bezocht. Samsungs enorme populariteit is te verklaren door het grote succes van de Galaxy A-serie én andere modellen. De meest bekeken smartphones op onze website in 2020 waren de Samsung Galaxy A51 en Galaxy A71, twee midrangers met een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding.

Op de derde plaats staat de spotgoedkope Galaxy A20e, terwijl de high-end Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra plaats vier en vijf innemen. Interessant is dat de reguliere en goedkopere Galaxy S20 niet in onze top tien staat.

Ook opvallend is de nummer zes in de lijst: de Samsung Galaxy S9. Die is alleen tweedehands te koop en krijgt alleen nog af en toe beveiligingsupdates. Zijn populariteit lijkt hij te danken te hebben aan trouwe gebruikers. Op nummer zeven staat de Google Pixel 4a. Dat is een knappe prestatie omdat deze smartphone niet officieel in Nederland te koop is. Samsung duikt nog een keer op in deze lijst met de Galaxy A50 uit 2019, die plek acht inneemt.

Interessant zijn de afsluiters: de OnePlus 8 Pro (plek negen) en OnePlus Nord (plek tien). OnePlus staat op plaats zeven van de populairste merken op Android Planet, maar heeft wel twee toestellen in de top tien. Motorola en Xiaomi zijn met hun derde en vierde plaats meer in trek, maar hebben geen toestellen in deze populariteitslijst staan.

Beste smartphones van het jaar

De populairste smartphones op onze website in 2020 hoeven absoluut niet de beste toestellen van het jaar te zijn. Als je koopadvies zoekt, raden we je daarom aan onze overzichtsartikelen te lezen. Zo hebben we de beste budgetsmartphones op een rij gezet en check je hier de beste midrange-modellen van het jaar. Ook lees je wat Android Planet de beste high-end toestellen van 2020 vindt.

De beste smartphones in 2020 in allerlei prijsklassen, vind je in ons top 5 overzichtsartikel of bekijk onderstaande video.

Had jij verwacht dat de lijst met populairste merken en smartphones er zo uit zou zien? Of mis je een fabrikant of toestel? Laat je mening horen in de reacties onder dit artikel!