Eén van de belangrijkste fotobewerkingsfuncties van de Google Pixel 5, Portretlicht (Portrait Light), rolt ook uit naar oudere Pixel-toestellen. Met deze functie kun je de belichting rond het gezicht veranderen nadat de foto is gemaakt.

Portretlicht ook voor ‘oudere’ Pixel-toestellen beschikbaar

Zoals met de meeste Pixel-camerafuncties is Portrait Light op software gebaseerd, wat betekent dat oudere Pixel-telefoons, zoals de Pixel 4, het na een update ook krijgen. Je hebt minstens een Pixel 2 (XL) of nieuwere Google-telefoon nodig om met de nieuwe functie aan de slag te gaan.

Wil je zeker weten of je oudere Pixel-toestel Portretlicht ondersteunt? Dan kan het geen kwaad om voor de zekerheid handmatig de Google Foto’s-app te updaten. Dit is de snelste manier om te ontdekken of je met de Pixel 5-functie aan de slag kunt.

→ Download Google Foto’s in de Play Store (gratis)

Zo werkt Google Foto’s Portretlicht

Met Portretlicht kun je de belichting, helderheid en belichtingshoek van portretfoto’s aanpassen en bewerken. Je kunt dit met iedere foto doen, ook wanneer deze met een andere telefoon of camera gemaakt is.

Voor wie de functie wil uitproberen: open een foto en tik op de optie Portretlicht. Je kunt vervolgens de ‘lichtbron’ handmatig over het onderwerp verplaatsen. Speel met deze functie totdat het beeld naar wens is.

De naam verraadt het waarschijnlijk al, maar Portrait Light werkt alleen op foto’s met een gezicht. Houd er dus rekening mee dat deze fotobewerking niet werkt met bijvoorbeeld voorwerpen. Ook wanneer een gezicht ietwat onduidelijk is, kan het zijn dat de functie niet werkt.

Kennismaking met de Pixel 5

De Google Pixel 5 verschijnt officieel niet in Nederland, maar Android Planet heeft het toestel toch weten te bemachtigen. Na een paar dagen maakten we de balans op en schreven we een voorlopig oordeel over de Google Pixel 5.