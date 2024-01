Begint in 2024 het post-smartphone-tijdperk?

Smartphones zijn niet weg te denken uit ons leven, maar hoe is dat over tien jaar? Langzaam zien we de opvolgers van onze geliefde ‘mobieltjes’ opdoemen. Begint het post-smartphone-tijdperk in 2024?

Hoe ziet het post-smartphone-tijdperk eruit?

Ooit, nog niet eens zo lang geleden, had vrijwel iedereen een ronkende pc thuis staan. Een groot bakbeest dat kreunde als je hem aanzwengelde en er een paar minuten over deed voor het Windows-logo verscheen op je gigantische CRT-monitor.

Inmiddels zitten we al jaren in het post-pc-tijdperk. Nu zijn het vooral fanatieke gamers die nog een grote computer hebben staan. De meeste mensen zijn overgestapt op een laptop of, nog vaker, op een smartphone en tablet. Dunne apparaten die direct werken als je ze nodig hebt en amper ruimte innemen. Het is moeilijk voor te stellen dat het ooit anders zal zijn.

Toch is ook de huidige stand van de techniek maar een momentopname. Smartphones zijn in de laatste fase van hun ontwikkeling beland. Nog even en er valt weinig meer aan te verbeteren. Het post-smartphone-tijdperk staat dus voor de deur. De kernwoorden daarvan: AI, augmented reality en spatial computing. Hoe gaan ze jouw leven veranderen?

Vision Pro

Het belangrijkste techproduct dat in 2024 op de markt komt is zonder twijfel de Apple Vision Pro. Dat is bepaald niet de eerste augmented reality-bril, maar waarschijnlijk wel de eerste die een relatief groot publiek zal bereiken.

De Vision Pro projecteert content voor je ogen, terwijl de ‘echte’ wereld ook zichtbaar blijft. Dat is een belangrijk verschil met virtual reality, waarmee je een totaal ander universum betreedt. Als je de bril op je hoofd draagt, kun je telefoneren, videobellen, films en foto’s kijken, gamen, browsen, werken en schrijven. In theorie is het mogelijk om met Apples nieuwste speeltje je smartphone, tablet, televisie en computer in één klap te vervangen. Het wordt ook wel spatial computing genoemd.

Daar zitten nog wel een hoop haken en ogen aan. Als je op straat loopt, draag je het apparaat vermoedelijk liever niet. Hij kost immers 3500 dollar, waarmee je een wandelende pot honing wordt voor dieven. Bovendien is de Vision Pro vrij groot en zwaar én heeft de batterij een beperkte accuduur. Een smartphone en een losse computer zijn voorlopig veel praktischer, ook omdat je ogen na uren gebruik van de bril waarschijnlijk behoorlijk vermoeid raken.

Tegelijk is het goed om te beseffen dat dit slechts de eerste versie van het apparaat is. In de toekomst worden zijn opvolgers zonder twijfel lichter, kleiner, beter en goedkoper. Wie dit in 2035 leest, met een flinterdun brilletje permanent op zijn neus geklemd, moet misschien lachen om de zorgen uit 2023.

AI Pin

Zie jij jezelf nog niet met een AR-bril rondlopen in het post-smartphone-tijdperk? Er zijn ook andere devices in ontwikkeling, die soms juist géén gebruikmaken van schermen. Eén van de bekendste is de Humane AI Pin.

Het gaat om een klein apparaatje dat uit twee delen bestaat: het computertje zelf en een batterij. Die zijn beiden magnetisch, waardoor je de AI Pin gemakkelijk vastmaakt aan je kleding. Vervolgens kun je ermee bellen, berichten sturen, foto’s maken (er zit een 13 megapixel-camera op), muziek afspelen en zaken opzoeken. Er is een ChatGPT-achtige assistent ingebouwd, die onder meer objecten identificeert en antwoord geeft op je vragen. Hij kan je bijvoorbeeld vertellen hoeveel calorieën er in dat kaneelbroodje zitten.

Zoals gezegd heeft deze pin geen scherm, maar wél een projector. Het idee is dat je je hand gebruikt om beelden op te projecteren. Je geeft commando’s met je vingers om door menu’s te navigeren.

De Humane AI Pin is bijna het tegenovergestelde van de Vision Pro. In plaats van dat technologie een nog grotere aanwezigheid krijgt in ons leven, verdwijnt het juist meer naar de achtergrond. Volgens de makers kunnen we ons zo meer richten op de mensen om ons heen. Nadelen zijn er natuurlijk ook, want een foto bekijken op je hand ziet er beduidend minder fraai uit dan op een oled-scherm.

Het apparaatje is in de Verenigde Staten al te koop voor 699 dollar. Je moet vervolgens een abonnement afsluiten voor de benodigde data. Dat kost 24 dollar per maand. Of en wanneer hij naar Nederland komt, is nog niet bekend.

Wat is er eigenlijk mis met de smartphone?

Als we naar de Vision Pro en de Humane AI Pin kijken, wordt één ding direct duidelijk: niemand weet nog precies hoe de wereld er na de smartphone uit gaat zien. En wat is er eigenlijk mis met die goeie ouwe mobieltjes? Ze zijn, als je dat wil, behoorlijk betaalbaar, en hebben weinig nadelen. Op het feit dat ze onze aandacht ‘stelen’ na, maar het is de vraag of de besproken alternatieven dat gaan oplossen.

Bovendien hebben die beiden wél nadelen en lijken ze, op hun hippe noviteit na, op dit moment geen grote voordelen te bieden ten opzichte van de smartphone. Het zal nog een hele poos duren voor ze niet meer in onze zak zitten.

Wat denk jij, wordt de smartphone de komende jaren vervangen? En door wat? Laat het weten in de reacties.

