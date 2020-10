Pricewatch Scanner: raadpleeg de Tweakers Pricewatch vanaf je Android-toestel

Ooit in de MediaMarkt gestaan en je afgevraagd of die aanbieding nu echt zo goed is? Dan is er nu een oplossing: de Pricewatch Scanner voor Android! Met deze applicatie kun je een barcode inscannen, waarna je de actuele prijzen van het product te zien krijgt. De applicatie is gratis beschikbaar in de Android Market. Mocht het bevallen, dan kun je ook een donatieversie kopen, die 1 euro kost.



Handig is, dat je na het scannen van de barcode meteen naar de mobiele website van Tweakers.net wordt doorgestuurd, waar je alle actuele prijzen op een rijtje ziet staan. Zo weet je meteen of het zin heeft om het product te kopen, of dat je beter thuis achter je pc een bestelling kunt plaatsen.

Voor het scannen van de barcode maakt Pricewatch Scanner gebruik van de barcodescanner-applicatie van Zxing.

Via: WLigtenberg

