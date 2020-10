Prijs Galaxy Tab historisch laag in Groot-Brittannië

Wie binnenkort naar Groot-Brittannië gaat doet er wellicht goed aan om de Samsung Galaxy Tab mee naar huis te nemen. De prijs van deze tabletcomputer blijft maar dalen bij onze westerburen. Nu stunt Staples met een prijs van 382 pond, oftewel 448 euro. Inclusief BTW en verzendkosten bedraagt de totaalprijs 449 pond, wat nog steeds slechts 527 euro is. Dat is veel lager dan de Nederlandse adviesprijs van 749 euro.



Toch is de prijs ook in Nederland aan het dalen. Hoewel de meeste bedrijven de Galaxy Tab verkopen voor 749 euro, is de tablet bij Algebeld.nl voor 689 euro (incl verzendkosten) te koop. De kans bestaat dat de Galaxy Tab de komende maanden nog flink in prijs daalt.

De tabletcomputer van Samsung kreeg de afgelopen maanden veel kritiek over zich heen in verband met de prijs. De meeste bezoekers van Android Planet vonden dat Samsung niet meer mocht vragen dan 500 euro, de prijs van de goedkoopste versie van de iPad.

De Galaxy Tab is een tabletcomputer met Android 2.2 als besturingssysteem en een snelle 1 GHz-processor. De nieuwe tablet kan fotograferen, filmen, op internet surfen en mediabestanden afspelen. Dankzij het relatief kleine scherm van zeven inch vult de Galaxy Tab een gat tussen smartphones en grotere tabletcomputers, zoals de iPad.

Bron: Eurodroid