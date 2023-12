‘Dit gaat de Nothing Phone (2a) kosten’

Nothing lijkt bezig met de Phone (2a), een betaalbare variant van de Phone 2. Door een betrouwbare lekker weten we nu mogelijk ook meer over de prijs, die erg schappelijk zou zijn.

Nothing Phone (2a) prijs gelekt: niets minder dan prima

Volgens lekker Roland Quandt verschijnt de verwachte Nothing Phone (2a) in twee versies: eentje met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, of een met 12GB en 256GB. Dit past bij een vergelijkbare set aan keuzes die je bij eerdere smartphones van Nothing kreeg.

De meest opvallende informatie is desondanks niet het werkgeheugen of hoeveel opslag er aan boord zit. De Nothing Phone (2a) gaat volgens de lekker 400 euro kosten. Een aantrekkelijk prijskaartje dat lager uitvalt dan eerder werd geschat.

Om dit te vergelijken met de eerste Nothing Phone: deze had op de release een adviesprijs van 469 euro voor het basismodel. De Phone (2a) gaat daar mogelijk onder zitten, met minder krachtige specificaties dan de Nothing Phone 2. Met een verschil van 69 euro wordt de Phone (2a) wellicht Nothing’s goedkoopste telefoon tot nu toe.

Wat we verder weten

Volgens Quandt wordt de Phone (2a) in zowel zwart als wit uitgebracht. Dit is ongetwijfeld om de leds op de achterkant tot hun recht te laten komen. Wel werd eerder al gespeculeerd dat er minder lampjes op de smartphone aanwezig zijn.

Ook zijn de specificaties naar alle waarschijnlijkheid minder spannend als bij de Nothing Phone 2. Volgens een eerder lek krijgt de Nothing Phone (2a) een MediaTek Dimensity 7020. MediaTek-chips zien we vaker terug in goedkopere smartphones, al hoeft dit niet te betekenen dat ze slecht zijn.

De Phone (2a) wordt mogelijk onthuld op 27 februari 2024, tijdens het Mobile World Congress. De kans is aanwezig dat tegelijkertijd ook de Phone 3 wordt aangekondigd. Vanaf dan weten we of de Phone (2a) een budgetvriendelijke keuze voor een smartphone is in combinatie met de specificaties.