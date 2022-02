Prijshistorie: van Samsung Galaxy S naar Galaxy S22

Weet jij nog wat de Galaxy S kostte uit 2010? De Samsung Galaxy S22-serie is onthuld en de dertiende generatie van high-end smartphones van de fabrikant. In dit artikel neemt Android Planet je mee langs de prijshistorie van de Galaxy S-reeks.

Prijshistorie Samsung Galaxy S: van 2010 naar 2022

De eerste Samsung Galaxy-smartphone zag in 2009 het levenslicht en was het eerste toestel van de fabrikant met Android aan boord. De eerste Galaxy S uit 2010 wordt gezien als opvolger en met deze telefoon introduceerde Samsung haar populaire high-end lijn.

Inmiddels zijn we maar liefst dertien generaties verder en in dit artikel vind je informatie over elk van die modellen, maar kijken we ook naar de prijzen van de afgelopen jaren.

Een scherm van 4 inch met een resolutie van 800 bij 480 pixels, 16GB interne opslag, 512MB RAM en een accu van 1500 mAh. Inmiddels kunnen we ons dat niet meer voorstellen, maar dat zijn de specificaties van de Galaxy S uit 2010. Het toestel bevatte een enkele 5 megapixel-camera en VGA-frontcamera. Het toestel werd in maart van dat jaar gepresenteerd en lag vanaf juni 2010 in de Nederlandse winkelschappen.

Samsung had er blijkbaar veel vertrouwen in, want de instapprijs lag op 599 euro, een prijs waar je tegenwoordig ongelooflijk veel meer voor krijgt qua hard- en software.

Vanafprijs: 599 euro

Een jaar later was het tijd voor de Galaxy S II met een iets groter scherm, meer werk- en opslaggeheugen en een grotere batterij. De camera’s waren verbeterd en natuurlijk was ook de nieuwste Android-versie van dat moment geïnstalleerd. We hebben het over Android 2.3 Gingerbread, waaroverheen de eigen TouchWiz-schil lag.

Vanafprijs: 599 euro

Een vrij grote stap zagen we bij de introductie van de Samsung Galaxy S III. Dit toestel beschikte namelijk over een ‘gigantisch’ scherm van 4,8 inch met een resolutie van 1280 bij 720 pixels. Het ging weer om een amoled-scherm, iets wat ook al bij de vorige generaties aanwezig was. De batterij was maar liefst 2100 mAh groot en door de gebruiker te verwijderen. Handig, want zo kon je altijd een tweede accu meenemen.

Van de Galaxy S III zijn trouwens meerdere varianten op de markt gebracht om verschillende gebruikersgroepen te bedienen. Denk onder andere aan de goedkopere Galaxy S III Neo of kleinere S III Mini.

Vanafprijs: 699 euro

De Galaxy S4 was een groot succes voor de fabrikant en ging meer dan 80 miljoen keer over de toonbank. Daarmee was het de populairste smartphone die ooit op de markt was verschenen. Het scherm werd weer een slag groter en natuurlijk werd alles onder de motorkap ook aangepakt. De smartphone had een full hd-resolutie die we zelfs tegenwoordig nog weleens tegenkomen en werd geleverd met Android Jelly Bean 4.2.2.

Net als bij de S3 kwamen er in de loop van het jaar ook allerlei andere versies van op de markt waaronder de S4 Active, S4 Zoom en de kleinere S4 Mini.

Vanafprijs: 699 euro

We zijn aanbeland in 2014 en dat betekent dat het tijd is voor de Galaxy S5-lijn. In de fysieke thuisknop was een vingerafdrukscanner te vinden – net als bij de S4 en S III – en iets hips was de hartslagmeter. Door je vinger op de achterkant van het toestel te houden kon je deze meten. Een gimmick of niet, de prijs van de Galaxy S5 bleef gelijk ten opzichte van vorige generaties.

Vanafprijs: 699 euro

De Samsung Galaxy S6 is nog steeds te koop, zowel nieuw als refurbished. Uiteraard is dat geen aanrader meer, maar een leuk feitje is het wel. Naast de normale S6 werden ook de S6 Edge en grotere S6 Edge Plus geïntroduceerd, met scherp afgeronde schermranden. Vooral met die twee laatstgenoemde modellen liet Samsung weer eens zien wat voor technieken en mogelijkheden zij in huis hadden.

Tevens was het tijd voor Android 5.0 Lollipop, een flink aangepaste TouchWiz-schil en meerdere updates in het verschiet. Ook zagen we optische beeldstabilisatie voor nog betere foto’s, was er plek voor een nano-simkaart en werd de resolutie van het scherm verhoogd naar 2560 bij 1440 pixels.

Vanafprijs: 699 euro

In 2016 verscheen de Samsung Galaxy S7-serie en ook zagen we weer een Edge-model. Qua prijzen was er ook weinig vernieuwends te melden; die waren hetzelfde als we al enkele generaties hadden gezien. Meer megapixel is niet altijd beter en ook Samsung vond dat. In de S7 zagen we dan ook een camera van 12 megapixel, terwijl de S6-reeks nog een 16 megapixel-sensor aan boord had.

Vanafprijs: 699 euro

Bij de Galaxy S8’s koos Samsung voor een heel nieuw en verfrissend design, waardoor ook het scherm langgerekter werd. Het instapmodel kreeg zo een diagonaal van 5,8 inch, maar was nauwelijks breder dan vorige modellen. Er was een irisscanner aanwezig, een nieuwe vorm van biometrische beveiliging. De vingerafdrukscanner verdween naar de achterkant van het toestel, voor veel mensen toch net niet helemaal de plek. Hij zat namelijk vlak naast de camera.

Vanafprijs: 799 euro

De Galaxy S9 bevatte ook nog een scanner op de achterkant, maar die zat nu niet naast de camera, maar eronder. Uiteraard was dat model te verkrijgen in meerdere kleuren. Opvallend was het diafragma van de camera wat wat aangepast kon worden. Dat alles resulteerde in een lichte prijsverhoging van het instapmodel van 50 euro.

Vanafprijs: 849 euro

De Samsung Galaxy S10 verscheen in 2019 en weer zagen we verschillende versies verschijnen. Zo is er de betaalbaardere Galaxy S10e, maar zagen we ook een heus 5G-model. TouchWiz werd aan de kant geschoven voor One UI en die enkele camera op de achterkant van vorige generaties was verleden tijd. Zo kon je warempel fotograferen met meerdere camera’s en ook de fysieke vingerafdrukscanner verdween aan de achterzijde. Zo’n scanner vonden we namelijk achter het scherm.

Vanafprijs: 899 euro

Geen Galaxy S11, maar een heel nieuwe naam. Samsung koos namelijk voor de Galaxy S20-naamgeving. Dat paste perfect bij het jaar waarin het toestel werd geïntroduceerd: 2020. Die gekozen naam is ook alweer enkele jaren in gebruik op deze manier, want dat zagen we ook bij de opvolgers in de vorm van de Galaxy S21 en S22.

Vanafprijs: 899 euro

De stap van de Galaxy S20 naar S21 was een fijne voor veel mensen op het gebied van design. Onder andere het grote camera-eiland, wat vanuit de zijkant naar de achterkant, loopt viel op. Daarnaast is een prijsverlaging opmerkelijk te noemen, maar het gebeurde echt.

Het instapmodel kostte namelijk 50 euro minder dan het instapmodel van de Galaxy S20. Een keuze waar minder mensen blij mee waren is het vanaf dan niet meer meeleveren van oordopjes of een oplader, dit vanwege het milieu en transportkosten.

Vanafprijs: 849 euro

Begin februari 2022 is de Galaxy S22-serie gepresenteerd, voorzien van de beste hardware en nieuwste snufjes. Ook zijn er weer drie modellen gepresenteerd in de vorm van de S22, S22 Plus en natuurlijk de Galaxy S22 Ultra. Die laatste is de eerste in de Galaxy S-lijn die ooit is uitgebracht met een geïntegreerde stylus.

Onze preview over deze toestellen staat inmiddels ook al online, de reviews verschijnen natuurlijk aankomende weken op Android Planet. Qua vanafprijs zien we geen verschil ten opzichte van vorig jaar en dat betekent dat je een S22 kunt aanschaffen vanaf 849 euro.

Vanafprijs: 849 euro

