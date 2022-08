Prijshistorie: van eerste generatie Samsung Galaxy Z naar de vierde

De vierde generatie van vouwbare toestellen van Samsung is gepresenteerd, maar de eerste Galaxy Fold verscheen al in 2019. Android Planet neemt je mee langs de prijshistorie van de opvallende telefoons.

Prijshistorie Samsung Galaxy Z: vier generaties

De vierde generatie Galaxy Z’s is onlangs gepresenteerd en bestaat uit twee smartphones. Die hebben niet alleen een heel andere vorm, maar ook het prijskaartje verschilt nogal. In dit artikel nemen we je mee langs de prijshistorie van de Fold en Flip, want er vallen enkele dingen op.

2019 – Samsung Galaxy Fold, Flip ontbreekt

Samsung presenteerde zijn eerste toestel met vouwbaar scherm al in 2019. Deze smartphone heette nog de Samsung Galaxy Fold. Het leek wel een hoofdstuk uit een dramafilm, want de introductie verliep totaal niet vlekkeloos. De smartphone zou begin mei op de markt komen, maar door de vele problemen bij Amerikaanse media werd dat uitgesteld.

Het ontwerp werd verbeterd en het scharnier verstevigd, waarna in september de vernieuwde Fold verscheen. Die werd in eerste instantie niet uitgebracht in Nederland, maar in december werd dat alsnog gedaan. We zagen al een klein schermpje aan de buitenkant en onder de motorkap lag een eigen Exynos-chip. Het was echt hét vlaggenschip van de fabrikant, afgeladen met 12GB RAM en 512GB interne opslag.

Vanafprijs Samsung Galaxy Fold: 2020 euro (512GB)

2020 – Samsung Galaxy Z Fold 2 en Z Flip

Vanaf september het jaar erop lag de Galaxy Z Fold 2 in de winkels, met verbeterde hardware en een netjes weggewerkte selfiecamera in een klein gaatje in het scherm. Samsung had geluisterd naar de kritieken van de eerste Fold en koos voor een groter scherm aan de voorzijde. Zodoende was dit display in één keer een stuk bruikbaarder. Ook de accu kreeg een hogere capaciteit en bestond net als bij de originele Fold uit twee delen.

Eerder dat jaar was het al tijd voor de Samsung Galaxy Z Flip, de eerste foldable die je uitklapt tot normaal toestel. Die smartphone werd direct in Nederland gelanceerd en viel natuurlijk op door zijn compacte vorm. Verkrijgbaar was ‘ie in slechts twee kleuren en op de voorkant was een tweede scherm aanwezig. Dat was heel klein en gebruikte je voor de tijd, datum en verschillende notificaties.

Vanafprijs Samsung Galaxy Fold 2: 1999 euro (256GB)

Vanafprijs Samsung Galaxy Z Flip: 1500 euro (128GB)

2021 – Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3

Opvallend is dat in 2021 geen Galaxy Z Flip 2 verscheen, maar een toestel met versienummer 3. De tweede generatie was volgens Samsung een 5G-versie van de originele Flip. Wat nog meer opviel was de grote prijsverlaging van de Galaxy Z Flip 3. De adviesprijs was namelijk 450 euro lager dan het model van het jaar ervoor. Dat zorgde ervoor dat het opvouwbare toestel voor veel meer mensen binnen handbereik lag en daardoor werd de Flip ook simpelweg meer verkocht.

De hardware werd aangepakt, het design werd compacter en beter afgewerkt, en ook het scherm aan de buitenzijde kreeg een fijne upgrade, waardoor ‘ie nog bruikbaarder was.

Hoewel de prijs van de Samsung Galaxy Z Fold 3 ook flink zakte, was dat helaas niet zoveel als bij zijn kleinere broertje. Het instapmodel met 256GB interne opslag kostte 200 euro minder dan zijn voorganger.

Die smartphone was de eerste van Samsung met een verborgen selfiecamera. Aan de binnenzijde vind je namelijk een 4 megapixel-lens, waar verschillende pixels overheen liggen. De kwaliteit van de foto’s met die camera was dan ook niet om over naar huis te schrijven, maar het was wel een technisch hoogstandje.

Vanafprijs Samsung Galaxy Z Flip 3: 1049 euro (128GB)

Vanafprijs Samsung Galaxy Fold 3: 1799 euro (256GB)

2022 – Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4

En dan zijn we al aanbeland in 2022! Of de verschillende vernieuwingen genoeg zijn voor een hoger eindoordeel in onze komende reviews bekijken we de komende weken. In dit artikel richten we ons echter op de prijzen – en daar zien we weer iets bijzonders.

Laten we beginnen bij de Galaxy Z Flip 4, want het instapmodel met 128GB opslag kost meer dan het model van vorig jaar met die hoeveelheid opslag. Waar we dus eerst een zeer grote prijsdaling zagen is dat nu weer deels teniet gedaan.

Tussen de derde en vierde generatie Z Fold zien we bij het basismodel dezelfde prijs. Kies je voor de versie met 512GB opslag dan is het nieuwe model iets voordeliger.

Vanafprijs Samsung Galaxy Z Flip 4: 1099 euro (128GB)

Vanafprijs Samsung Galaxy Fold 4: 1799 euro (256GB)

