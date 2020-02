Het is weer 14 februari, oftewel Valentijnsdag. Speciaal voor deze dag geeft Android Planet een vlammend setje van de Valentijn Rode Editie van de Huawei FreeBuds 3 weg!

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Huawei Freebuds 3 winnen: zo doe je mee!

Het is Valentijnsdag, de dag waarop je misschien iets leuks gaat doen met je geliefde, je anoniem een kaartje stuurt naar die leuke persoon, of de dag waarop je je juist even wil afsluiten van de wereld.

In al die gevallen komen de Huawei Freebuds 3 goed van pas! Speciaal voor deze dag heeft Huawei een rode variant uitgebracht. Deze draadloze oordopjes beschikken onder andere over noise cancellation. Daarmee kun je omgevingsgeluid wegfilteren en optimaal genieten van jouw favoriete muziek, of die van je liefje natuurlijk.

De set bestaat uit twee losse oordopjes en een oplaadcase waarin je ze mee kunt nemen. Dat opbergdoosje bevat ook een ingebouwde accu, die bedraad of draadloos op te laden is. Muziek luisteren op een volledige lading van de Freebuds 3 kan tot vier uur lang.

De ingebouwde accu van het doosje zorgt er echter voor dat je de draadloze oordopjes nog eens vier keer volledig kunt opladen. Je kunt natuurlijk zelf genieten van die heerlijke lovesongs, maar ook een oortje delen met je lief en zo samen luisteren naar ‘jullie’ liedjes.

We willen Huawei bedanken voor het beschikbaar stellen van een setje Huawei Freebuds 3!

Doe mee met de Huawei Freebuds 3-prijsvraag

Wil jij deze prachtige oordopjes winnen? Vertel ons dan via onderstaand formulier in een reactie wat jij voor romantische muziek gaat luisteren met de Freebuds 3 van Huawei.

Meedoen kan tot en met zondag 16 februari 2020. Kort daarna nemen we contact op met de winnaar, en zorgen we dat de prijs opgestuurd wordt. Succes!

Laden…

Zie je bovenstaand formulier niet, klik dan hier

Lees het laatste nieuws over Huawei