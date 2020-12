De vermoedelijke prijzen van de Samsung Galaxy S21-serie liggen op straat. De nieuwe toptelefoons van de Koreaanse fabrikant worden mogelijk iets goedkoper dan hun voorgangers. Ook zijn er nieuwe renders verschenen van de S21 Plus.

Lees verder na de advertentie.

‘Dit zijn de prijzen van de Samsung Galaxy S21-serie’

Samsung kondigt de Galaxy S21-serie begin volgend jaar aan. Er is al veel bekend over de smartphones en nu krijgen we ook een idee van wat ze gaan kosten. Website Naver komt met de volgende prijzen:

Naar verwachting beschikken alle S21-modellen over 5G. Dat maakt een vergelijking met de Galaxy S20-serie wat lastig, aangezien daar ook goedkopere 4G-versies van verschenen. Toch wagen we een poging: de Galaxy S20 5G kwam voor 999 dollar op de markt. Als deze prijzen kloppen, zou de S21 dus 100 tot 150 dollar goedkoper zijn dan zijn directe voorganger. Bij de andere twee modellen is het verschil ongeveer even groot. Hoeveel de smartphones in Nederland gaan kosten, is nog niet bekend.

Er zijn ook nieuwe renders verschenen van de Galaxy S21 Plus. Die lijken sterk op eerder verschenen afbeeldingen van de Galaxy S21, maar de randen zijn op deze versies nog wat dunner. Hoe de smartphones er daadwerkelijk uit gaan zien, moeten we nog even afwachten. Mogelijk presenteert Samsung de S21-modellen in februari.

Dit weten we al over de Samsung Galaxy S21-serie

De geruchten over de Samsung Galaxy S21-serie vliegen ons om de oren. Qua specificaties schijnen de nieuwe smartphones erg op hun voorgangers te lijken. Wel zou je ze kunnen ontgrendelen met je stem en krijgt de S21 Ultra mogelijk ondersteuning voor de S Pen. Meer weten? We hebben alle geruchten voor je op een rijtje gezet.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws over de Samsung Galaxy S21? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download de gratis Android Planet-app.

Lees meer over Samsung