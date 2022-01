‘Dit zijn de prijzen van alle Samsung Galaxy S22-modellen’

Over een paar weken presenteert Samsung eindelijk zijn nieuwe vlaggenschepen. Benieuwd wat je daarvoor betaalt? De prijzen van alle Samsung Galaxy S22 modellen liggen nu al op straat.

‘Prijzen Samsung Galaxy S22 bekend’

Volgens de betrouwbare insider Roland Quandt zijn de prijzen van de Samsung Galaxy S22 modellen gelijk aan die van hun voorgangers. Van de twee kleinere telefoons verschijnen twee varianten:

Samsung Galaxy S22 (8GB RAM/128GB opslag): 849 euro

Samsung Galaxy S22 (8GB RAM/256GB opslag): 899 euro

Samsung Galaxy S22 Plus (8GB RAM/128GB opslag): 1049 euro

Samsung Galaxy S22 Plus (8GB RAM/256GB opslag): 1099 euro

De smartphones zijn dus even duur als vorig jaar. Dat geldt ook de Samsung Galaxy S22 Ultra, waarvan drie varianten op de markt komen:

Samsung Galaxy S22 Ultra (8GB RAM/128GB opslag): 1249 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra (12GB RAM/256GB opslag): 1349 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra (12GB RAM/512GB opslag): 1449 euro

Renders van de Samsung Galaxy S22 Ultra

Natuurlijk houden we voorlopig een slag om de arm, maar Quandt weet doorgaans waar hij over praat. We gaan er daarom vanuit dat deze prijzen van de Samsung Galaxy S22-serie kloppen. Lang hoeven we overigens niet meer te wachten. Samsung presenteert de S22 naar verluidt al op 8 februari aanstaande.

Dit weten we al over de Samsung Galaxy S22

De release van de Samsung Galaxy S22 is dus dichtbij en we weten dan ook al behoorlijk veel over de nieuwe smartphones. Ze lijken waarschijnlijk sterk op hun voorgangers, maar zijn dankzij de verbeterde Exynos 2200-processor wel een stukje sneller.

Verder krijgen de normale Samsung Galaxy S22 en S22 Plus vermoedelijk een vernieuwde 50 megapixel-camera. Daarmee moet je vooral in het donker betere foto’s maken. De Samsung Galaxy S21 heeft slechts een 12 megapixel-lens. De Galaxy S22 Ultra houdt vast aan een 108 megapixel-camera, al gaat het waarschijnlijk wel om een nieuwere versie dan het exemplaar in de Galaxy S21 Ultra.

Over het Ultra-model gesproken: die gaat behoorlijk op de Samsung Galaxy Note 20 Ultra lijken. Zo wordt er een S Pen meegeleverd, die je in het toestel kunt bewaren.

Android Planet houdt je natuurlijk op de hoogte van al het Samsung Galaxy S22-nieuws. Check de website regelmatig, want zo mis je niks. Download ook direct onze gratis Android Planet-app even of schrijf je in voor de nieuwsbrief!

