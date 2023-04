Gerucht: Prime Video krijgt nieuwe naam met ‘Amazon TV’

HBO Max kondigde onlangs een naamswijziging aan en misschien krijgt er nog een streamingdienst binnenkort een nieuwe naam. Amazon zou overwegen om ‘Prime Video’ te laten vallen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Prime Video verandert in Amazon TV’

Volgens een nieuw gerucht is Amazon van plan om zijn Prime Video-streamingdienst een nieuwe naam te geven. Het bedrijf zou een enquête hebben uitgevoerd waarin werd gevraagd naar de mening over een eventuele nieuwe naam van Prime Video. Dat meldt website OnlyTech, dat de informatie inmiddels heeft verwijderd.

Amazon TV zou de belangrijkste optie zijn, waarbij ook een nieuw logo werd gedeeld. Namen die in de enquête ook voorbij kwamen zijn Amazon Stream, Amazon+, Amazon Streaming en Amazon Premiere. Het logo zou overigens sterk lijken op het huidige beeldmerk van Prime Video, maar dan de woorden ‘Amazon TV’ bevatten.

Meer is er helaas nog niet bekend over de eventuele naamswijziging. Amazon heeft niet op het nieuws gereageerd en omdat het gerucht van een relatief onbekende website komt, nemen we de informatie vooralsnog met een korreltje zout. Zodra er meer bekend is over Amazon TV, dan lees je het natuurlijk op Android Planet.

HBO kondigde onlangs wel aan dat zijn streamingdienst een nieuwe naam krijgt. De kenmerkende HBO-titel vervalt en de dienst gaat in 2024 simpelweg ‘Max’ heten. Het is echter onduidelijk wanneer Max precies in Nederland verschijnt. Ook weten we niet wat de naamsverandering betekent voor de prijzen die HBO op dit moment hanteert.

Meer over Prime Video

Prime Video is een concurrent voor Netflix en met een abonnementsprijs van 2,99 euro per maand veel goedkoper. Anno 2023 is er echter veel concurrentie: je kan je in Nederland ook abonneren op bijvoorbeeld Disney Plus, Videoland, HBO Max en SkyShowtime.

Iedere week verzamelen we op Android Planet een aantal toffe kijktips voor je. Ook het aanbod van Prime Video nemen we daar natuurlijk in mee. De meest recente edities vind je hieronder.