Met deze Prime Video Channels breid je het aanbod uit

Prime Video is één van de goedkopere streamingdiensten op de markt. Voor een extra bedrag breid je het aanbod uit via Prime Video Channels. In dit artikel leggen we uit hoe dat werkt.

Prime Video aanbod uitbreiden met Prime Video Channels

Met Prime Video van Amazon krijg je voor 2,99 euro per maand een aardig aanbod van originele series en films en aangekochte entertainment. Series zoals The Expanse, The Wheel of Time, The Grand Tour, The Boys en The Marvelous Mrs. Maisel zijn exclusief via deze dienst te kijken.

Wat je misschien nog niet weet, is dat je het aanbod relatief makkelijk kunt uitbreiden. Voor een hoger maandbedrag heb je dan meer series en films om te kijken. Dat gebeurt via Prime Video Channels.

Waar vind ik de Prime Video Channels?

In de Android-app van Prime Video is er een aparte knop voor de Channels onderin beeld te vinden. Bij het kopje ‘Abonneren op Prime Video Channels’ kun je vervolgens langs alle kanalen scrollen. Scrol je naar onderen, dan vind je een selectie van de series en films die je binnen deze kanalen kunt kijken.

Waarom moet ik extra betalen?

Je moet deze kanalen zien als een heel nieuw abonnement, die je bovenop je Prime Video-abonnement neemt. Daarom moet je extra betalen.

Zo’n los abonnement heeft een groot voordeel. Alle Prime Video Channels hebben namelijk een gratis proefabonnement van 14 dagen. Dat betekent dat je dus maanden lang gratis content kunt proberen als je deze proefperiodes afwisselt.

Welke Prime Video Channels vind ik in Nederland?

In Nederland kun je jezelf abonneren op tientallen verschillende Channels. We zetten ze allemaal voor je op een rijtje, met het maandbedrag dat je extra kwijt bent bovenop je Prime Video-abonnement.

Films en series

Film 1 (5,99 euro per maand)

Honderden films van grote studio’s streamen of live meekijken met wat Film 1 op dat moment uitzendt op televisie.

(5,99 euro per maand) Honderden films van grote studio’s streamen of live meekijken met wat Film 1 op dat moment uitzendt op televisie. MGM (€3,99 per maand)

Kijk naar de producties van Metro-Goldwyn-Mayer Studios, zowel films als televisieseries. Dit is de studio achter James Bond, Rocky, G.I. Joe, Creed, Legally Blonde en veel meer.

(€3,99 per maand) Kijk naar de producties van Metro-Goldwyn-Mayer Studios, zowel films als televisieseries. Dit is de studio achter James Bond, Rocky, G.I. Joe, Creed, Legally Blonde en veel meer. Cinéart presents (€3,99 euro per maand)

Selectie van bijzondere arthousefilms.

(€3,99 euro per maand) Selectie van bijzondere arthousefilms. StarzPlay (4,99 euro per maand)

De nieuwste series en films van de Amerikaanse zender Starz.

(4,99 euro per maand) De nieuwste series en films van de Amerikaanse zender Starz. September Film (3,99 euro per maand)

Bekroonde, obscure arthousefilms.

(3,99 euro per maand) Bekroonde, obscure arthousefilms. OutTV (5,99 euro per maand)

Films, series en documentaires met een focus op de lhbtq+-gemeenschap

(5,99 euro per maand) Films, series en documentaires met een focus op de lhbtq+-gemeenschap Turk on Video (3,99 euro)

Nieuwe films en oude hits uit Turkije.

(3,99 euro) Nieuwe films en oude hits uit Turkije. Shorts TV (3,99 euro)

Korte films.

(3,99 euro) Korte films. Filmbox Arthouse (3,99 euro per maand)

Moderne filmhuisfilms en klassiekers van lang geleden.

(3,99 euro per maand) Moderne filmhuisfilms en klassiekers van lang geleden. Acorn TV (4,99 euro per maand)

Mysteries, drama en comedy uit het Verenigd Koninkrijk.

(4,99 euro per maand) Mysteries, drama en comedy uit het Verenigd Koninkrijk. Fear (3,99 euro per maand)

Op het puntje van je stoel met horror en thrillers.

Documentaires

History Play (3,99 euro per maand)

Verhalen over de geschiedenis.

(3,99 euro per maand) Verhalen over de geschiedenis. Docubay (3,99 euro per maand)

Prijswinnende documentaires.

(3,99 euro per maand) Prijswinnende documentaires. Docubox (3,99 euro per maand)

Nog meer prijswinnende documentaires.

Reality

Discovery+ (Entertainment voor 3,99 euro per maand en Entertainment & Sport voor 5,99 euro per maand)

Live sport kijken en de documentaires en andere programma’s in het aanbod van Discovery Plus zien.

(Entertainment voor 3,99 euro per maand en Entertainment & Sport voor 5,99 euro per maand) Live sport kijken en de documentaires en andere programma’s in het aanbod van Discovery Plus zien. Crime+Investigation (3,99 euro per maand)

Alles over misdaad.

(3,99 euro per maand) Alles over misdaad. Hayu (5,99 euro per maand)

Reality series zoals Keeping Up With the Kardashians.

Kinderen

De Voorleeshoek (3,99 euro per maand)

Voorleesfilmpjes van kinderboeken.

(3,99 euro per maand) Voorleesfilmpjes van kinderboeken. Noggin by Nick Jr. (3,99 euro per maand)

Series van Nickelodeon junior.

(3,99 euro per maand) Series van Nickelodeon junior. Moji TV (2,99 euro per maand)

Series en films voor kinderen)

(2,99 euro per maand) Series en films voor kinderen) Hopster Leren (4,99 euro per maand)

Kinderen leren Engels via verhaaltjes.

(4,99 euro per maand) Kinderen leren Engels via verhaaltjes. Pash (2,99 euro per maand)

Animatieseries voor kinderen.

Muziek

Mezzo (2,99 euro per maand)

Klassieke muziek, jazz en dans.

(2,99 euro per maand) Klassieke muziek, jazz en dans. Stingray Classica (5,99 euro per maand)

(5,99 euro per maand) Kijk klassieke concerten, balletten, opera’s en documentaires.

Stingray djazz (5,99 euro per maand)

Jazzconcerten, portretten van jazzartiesten en documentaires.

(5,99 euro per maand) Jazzconcerten, portretten van jazzartiesten en documentaires. Qello concerts (5,99 euro per maand)

Duizenden concerten en muziekdocumentaires.

(5,99 euro per maand) Duizenden concerten en muziekdocumentaires. Stingray Karaoke (5,99 euro per maand)

Karaoke zingen, met de muziek en de tekst.

Prime Video Channel-abonnementen opzeggen

Om een Prime Video Channel-abonnement weer op te zeggen, ga je naar de webpagina van je Account en instellingen. Daar selecteer je ‘Kanalen’ in het menu.

Meer over Prime Video

Heb je Prime Video, maar werkt het niet allemaal naar behoren? Geen nood, want Android Planet schiet te hulp. We leggen uit hoe je verschillende Prime Video problemen oplost. Is de dienst toch niet wat je er van had verwacht, dan helpen we je om je abonnement weer op te zeggen.

Prime Video opzeggen doe je zo. Als jij je Prime Video-abonnement opzegt, worden ook automatisch al je Prime Video Channel-abonnement geannuleerd.

