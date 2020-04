3 redenen waarom Amazon Prime Video het proberen waard is

Naast al die streamingdiensten op de markt kun je jezelf ook nog abonneren op Prime Video van Amazon. Maar waarom zou je dat doen?

Redenen om Amazon Prime Video te proberen

Streamingdiensten zoals Netflix, Videoland en Disney Plus zijn bij de meeste mensen wel bekend, maar nog niet iedereen weet van Amazon Prime Video. Sinds kort is Amazon.nl in Nederland gelanceerd en kun je voor een scherpe prijs een abonnement afsluiten. Waarom zou je dat doen?

1. Relatief goedkoop

Voor 2,99 euro per maand heb je al een abonnement op Amazon Prime. Dat betekent dat je onder andere gratis bezorging van Amazon krijgt, gratis een selectie games kunt spelen en het complete aanbod van Prime Video kunt bekijken. Het is goed mogelijk dat deze prijs later wordt verhoogd, maar op dit moment is het vergeleken met andere diensten een koopje.

2. Must-watch series

Prime Video had lange tijd maar een paar series die de moeite waard waren, maar niet genoeg om een heel abonnement te rechtvaardigen. Dat is nu wel anders. Amazon investeert duidelijk in nieuwe series. Recentelijk zijn onder andere The Boys, Tales From the Loop, Good Omens, Undone en een nieuw seizoen van The Expanse de moeite waard. Maar vergeet ook series als Fleabag en The Marvelous Mrs. Maisel niet.

Daarnaast zijn er series door Amazon aangekocht om exclusief in Nederland te streamen. Denk aan de nieuwe Star Trek-serie Picard, maar ook The Good Fight, Downton Abbey en This is Us.

De hoeveelheid series is vergeleken met bijvoorbeeld Netflix erg beperkt, maar er is nu genoeg om in ieder geval een proefperiode te proberen. In een maandje kun je de meeste must-watch series wel zien.

3. Nieuwe films razendsnel te kijken

Het is verrassend hoe snel sommige nieuwe films bij Prime Video te zien zijn. Op het moment van schrijven kun je bijvoorbeeld kijken naar films als Hustlers, Hobbs & Shaw, Us, Green Book, Detective Pikachu en Shazam!.

Waardeloze apps

Toch is het niet allemaal top. Met name de apps zijn waardeloos. De websites van Amazon zien er bewust een beetje goedkoop uit, omdat mensen daardoor sneller geneigd zijn dingen te kopen. Maar Amazon heeft genoeg geld en expertise om een goede streaming-app te maken. Helaas is dat niet het geval.

Nieuwe topseries worden bijvoorbeeld niet duidelijk gepresenteerd zodra je de app opent. Je moet er elders over horen en er daarna naar op zoek, en dan staan de verschillende seizoenen ook nog eens los in de zoekresultaten. Het voelt als een onhandig zooitje.

Amazon Prime Video downloaden

De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden. Omdat de app niet zo best is, kun je wellicht wel wat uitleg gebruiken. In onze Amazon Prime Video-gids helpen we je op weg.

→ Download Amazon Prime Video in de Play Store (gratis)