Google zet zich vanaf 2021 in voor betere privacy voorwaarden voor gebruikers. De eerste stap? Het inperken van de invloed van Chrome-extensies.

Vanaf 2021 werkt Google aan betere privacy Google Chrome-extensies

Google profileert zich steeds vaker als een privacy bewust bedrijf en kondigt daarom een aantal wijzigingen omtrent Chrome-extensies aan. Vanaf 2021 kunnen gebruikers per domein bepalen welke extensie toegang krijgt. Ook stelt het bedrijf nieuwe grenzen in voor wat extensie-ontwikkelaars met gegevens kunnen doen.

Chrome-extensies hebben veel invloed op je internetervaring. Vaak is dat ook de bedoeling, maar is dat wel zo verstandig? Google waarschuwt niet voor niets dat extensies de inhoud van de pagina kunnen wijzigen. Veruit de meeste gebruikers negeren deze waarschuwing en verlenen de extensie alle toegang die nodig is om te functioneren. Dit is geen goede gewoonte, aldus Google.

Met ingang van 2021 beperkt Google het aantal gegevens waar extensies toegang tot krijgen. In eerste instantie krijgt een extensie bij één domein of website toegang. Wil je dit uitbreiden? Dan dien je dat handmatig, per domein of website, toe te staan. Wil je een Chrome-extensie altijd toegang geven tot je webbrowser? Dan kan dat nog steeds, al is deze optie wel een stuk minder vanzelfsprekend.

Hierdoor is het voor extensie-ontwikkelaars minder makkelijk om tot een grote hoeveelheid gegevens toegang te krijgen. Maar dit is niet genoeg. Google zet nog een extra stap. Het bedrijf beperkt namelijk wat ontwikkelaars kunnen doen met de verzamelde gegevens van Chrome-gebruikers.

Google verlegt focus op privacy

Google en de strijd voor betere privacy voorwaarden, dit is misschien niet de meest logische combinatie. Of toch wel? Andere internetbrowsers, zoals Edge en Safari, zetten hun betere privacy voorwaarden in als troef. Om niet achter te blijven verlegt Google de focus ook op bescherming van privégegevens van gebruikers. Het inperken van de invloed van extensies is de eerste stap.

