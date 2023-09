Google verbetert je privacy: zo gebruik je de Privacy Sandbox in Chrome

Google voegt Privacy Sandbox-functies toe aan webbrowser Chrome. Dit heb je eraan en zo gebruik je de nieuwe instellingen.

Privacy Sandbox in Chrome: nieuwe instellingen

Google heeft iets nieuws voor je webbrowser: Privacy Sandbox. Hiermee krijgen adverteerders minder van je te weten, terwijl ze nog steeds gepersonaliseerde advertenties kunnen aanbieden.

Google heeft er een hekel aan dat adverteerders voor gepersonaliseerde reclames veel persoonlijke informatie verzamelen via cookies. In plaats daarvan biedt het bedrijf nu API’s aan waarmee adverteerders toch relevante advertenties tonen zonder dat ze gegevens verzamelen die ze eigenlijk niet nodig hebben.

In 2024 zal Google het gebruik van third party cookies in Chrome compleet afschaffen. Het is dus aan adverteerders om deze nieuwe API’s te ondersteunen om zo Chrome-gebruikers gerichte advertenties te kunnen blijven sturen.

Deze API’s zijn vanaf nu beschikbaar voor adverteerders en ontwikkelaars. Dat is voor jou als gebruiker nog niet zo spannend, maar wel leuk zijn de nieuwe opties binnen Chrome.

De nieuwe instellingen van Chrome

De nieuwe instellingen voor Chrome vind je in het instellingenmenu bij ‘Privacy en beveiliging’ en vervolgens ‘Advertentieprivacy’.

Bovenaan zie je de optie ‘Advertentieonderwerpen‘. Hier kun je aangeven of je advertenties toestaat die zijn gebaseerd op je recente browsegeschiedenis. Op deze pagina vind je ook de mogelijkheid om onderwerpen te blokkeren waarvan je niet wil dat je advertenties ziet. Een onderwerp kun je enkel blokkeren als je er al advertenties van hebt gezien.

Daaronder staat ‘Door sites voorgestelde advertenties‘. Hier zie je een schuifje voor als je het niet prettig vindt dat een website die je hebt bezocht je achtervolgt met advertenties. Je kunt er ook voor kiezen om hier specifieke websites te blokkeren, zodat je bijvoorbeeld niet overal achterna wordt gezeten door die ene vreemde webshop waar je alleen uit nieuwsgierigheid een kijkje nam.

En dan vind je nog ‘Advertentiemeting‘ tussen de instellingen. Hier geef je aan of een adverteerder of website mag zien hoe de advertentie presteert, zoals hoe laat jij er naar gekeken hebt en of je er op hebt geklikt. Deze informatie is voor adverteerders essentieel, maar je bent dus vrij om het niet te delen.

Ik zie nog steeds gepersonaliseerde ads?

Als je ondanks deze instellingen nog steeds gepersonaliseerde advertenties krijgt, ligt dat mogelijk aan je cookie-instellingen. In de instellingen kun je bij ‘Privacy en beveiliging’ tikken op ‘Cookies van derden’. Daar kun je ervoor kiezen om cookies van derde partijen volledig te blokkeren.

Ik zie de opties niet?

Om de nieuwe opties te krijgen, moet je Google Chrome eerst updaten. Heb je de nieuwste versie van de app en zie je de hierboven beschreven mogelijkheden nog niet? Dat kan, want drie procent van de gebruikers krijgt deze update pas later vanwege een test. Wellicht ben jij net één van die drie procent.

