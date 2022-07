Opinie: De privacylabels in de Play Store moeten beter

De privacylabels in de Play Store mogen door app-makers zelf worden ingevuld en daar wordt lang niet alles in vermeld. Dat moet toch beter kunnen?

Privacylabels in de Play Store moeten beter

Google rolt sinds enkele maanden de nieuwe privacylabels uit voor de Play Store. Hierin lees je welke gegevens van jou door een app worden verzameld voordat je de app downloadt. Volgens Google zijn deze privacylabels voor app-makers een kans om duidelijkheid te geven over wat ze van jou willen weten en wat ze met die data doen.

Voorheen liet Google automatisch een lijstje zien in de Play Store met de toestemmingen waar de app om vraagt. Bijvoorbeeld de toestemming om je locatie of je camera te gebruiken. Dat lijstje verdwijnt nu, viel journalist Mishaal Rahman op.

In theorie moet dat voor duidelijkere taal zorgen, want zo’n kaal lijstje met dingen waar je mee in moet stemmen is niet heel uitnodigend. Maar als je de verantwoordelijkheid vervolgens compleet bij de ontwikkelaars legt, dan wordt uiteraard lang niet alles vermeld.

De ontwikkelaar heeft het verstrekt

Open je een app in de Play Store, dan kun je bij het kopje ‘Veiligheid van je gegevens’ klikken op ‘Details bekijken’. Google plaatst op het volgende scherm direct een duidelijke waarschuwing: “De ontwikkelaar heeft deze informatie verstrekt over hoe je gegevens in deze app worden verzameld, gedeeld en verwerkt.”

App-makers mogen dus zelf bepalen wat ze daar neerzetten. Als Google merkt dat het niet klopt, dan wordt er wel wat aan gedaan. Toch kan de zoekgigant onmogelijk elke app handmatig controleren. Google stelt tevens geen beslissing te kunnen maken over hoe de makers van een app omgaan met de gegevens van de gebruiker.

App-makers kunnen daardoor heel summier zijn in hun informatie. Neem bijvoorbeeld Telegram of TikTok: deze apps maken totaal niet duidelijk wat er met je data gebeurt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Begrijpelijk

De aanpassing in de Play Store is wel begrijpelijk. Dat lijstje met permissies werd waarschijnlijk zelden bekeken. Het zat ook best verstopt. Zelfs ik heb het nog nooit bekeken voordat ik een app ging downloaden. De nieuwe privacylabels zijn veel duidelijker en worden prominent in beeld gezet. In die zin is het winst.

Maar echt compleet is het natuurlijk niet. We zouden juist naar meer en niet minder duidelijkheid moeten gaan over wat apps precies van ons willen en wat er vervolgens met die data gebeurt.

Het zou logisch zijn om zowel de nieuwe privacylabels als het oude lijstje met toestemmingen te tonen in de Play Store. Maar, eigenlijk hadden deze privacylabels het moment moeten zijn om app-makers echt te verplichten duidelijkheid te scheppen over wat er nou echt met onze data gebeurt. Een gemiste kans.

Aan de slag met je privacy

Om aan de slag te gaan met je privacy op Android kun je ons privacy stappenplan checken. Denk daarnaast ook aan je privacy van de wearables die je gebruikt en privacy in je slimme huis.