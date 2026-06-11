Samsung Galaxy S26 Ultra nu met gratis Samsung Tab A11+!

Bekijk actie

Problemen met je Chromecast? Het ligt aan je afstandsbediening

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
11 juni 2026, 11:04
2 min leestijd
Problemen met je Chromecast? Het ligt aan je afstandsbediening

Momenteel is er een probleem met de Chromecast met Google TV. Gebruikers melden dat de afstandsbediening niet goed meer werkt. Gelukkig zijn er oplossingen.

Lees verder na de advertentie.

Afstandsbediening verliest voortdurend verbinding

Verschillende gebruikers van een Chromecast met Google TV melden, onder meer op Reddit, dat de Chromecast de verbinding met de afstandsbediening verliest. Niet één keer, maar steeds opnieuw. Voor de echte pechvogels lijkt helemaal niets te helpen: een fabrieksreset, een hdmi-verlengkabel of nieuwe batterijen.

Andere mensen zeggen dat één van bovenstaande standaardoplossingen juist wel helpt om het probleem op te lossen. Een korte blik naar de klachten laat veel verschillende situaties zien. Dat is niet heel hoopvol voor iedereen die hoopt op een snelle oplossing (vanuit Google).

Chromecast met Google TV (HD) review

Het lijkt overigens niet aan de afstandsbediening zelf te liggen, maar aan het streamingapparaatje van Google waarmee die gekoppeld is. Dat kan de verbinding niet behouden. Hoeveel mensen er precies last van hebben, is niet bekend. Een recente update zou zomaar eens de boosdoener kunnen zijn, maar dat is onduidelijk.

Dit zijn mogelijke oplossingen

Als je Chromecast-afstandsbediening niet meer werkt, dan kun je de mediaspeler nog steeds bedienen met de Google Home-app op je telefoon of tablet. Gebruik je toch liever een remote? Check dan of de meegeleverde afstandsbediening van je tv nog ergens in een la ligt. Die werkt overigens alleen als je televisie HDMI-CEC ondersteunt, want dan kun je ook andere afstandsbedieningen gebruiken om de Chromecast te bedienen.

Google heeft nog niet officieel gereageerd op de klachten. Daarom is het voor gedupeerden voorlopig nog even zelf proberen of er een snelle fix mogelijk is.

De Chromecast met Google TV kwam in 2020 uit en is nog steeds populair. Zijn opvolger, de Google TV Streamer, maakt sinds zijn lancering in 2024 een opmars, waardoor de originele Chromecast langzaam naar de achtergrond verdwijnt. Eigenaren van een Google TV Streamer hebben sinds gisteren overigens de eerste update van het jaar gekregen.

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: 9to5Google
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Google Streaming Google

Bekijk ook

Google TV Streamer krijgt (nu pas) de eerste update van 2026

Google TV Streamer krijgt (nu pas) de eerste update van 2026

Gisteren 10:58

Vergaderen binnen Android Auto? Dat is nu een stuk makkelijker

Vergaderen binnen Android Auto? Dat is nu een stuk makkelijker

8 juni 2026

Zelfs spotgoedkope smartphones krijgen Gemini met deze update

Zelfs spotgoedkope smartphones krijgen Gemini met deze update

4 juni 2026

Android Drop van juni is hier: dit zijn de 4 interessantste functies

Android Drop van juni is hier: dit zijn de 4 interessantste functies

3 juni 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren