Google I/O 2021: dit is het programma van het Google-event

Google I/O 2021 komt langzaam dichterbij. Er wordt dan ook steeds meer bekend over het evenement. Google heeft het programma van de drie dagen durende conferentie, die in mei plaatsvindt, nu online gezet.

Programma Google I/O 2021 bekend

Het is zover: het programma van Googles jaarlijkse conferentie is bekend. Het begint op 18 mei om 19:00 uur Nederlandse tijd, met een keynote van Google-ceo Sundar Pichai. Naar verwachting kondigt Google hier onder andere het veelbesproken nieuwe ontwerp van Android 12 aan. De presentatie duurt zo’n twee uur.

Google zegt ‘haar missie om wereldse informatie te organiseren en breed beschikbaar te stellen’ verder te hebben ontwikkeld. Op de conferentie krijgen we ‘de laatste updates omtrent producten en -platformen van Google-ontwikkelaars’ te zien, aldus de zoekgigant.

Technische sessies en workshops vinden na de presentatie plaats

Naast de grote keynote organiseert Google een rits aan technische sessies en workshops. Thema’s die hier onder andere aan bod komen zijn Android, kunstmatige intelligentie, Google Assistant, Google TV en meer.

Ook kun je een sessie bijwonen over het maken van ‘tegels’ voor Wear OS-horloges en wordt er gesproken over hoe je als ontwikkelaar om moet gaan met toestellen met een vouwbaar scherm. De hele conferentie is vanwege de pandemie online te volgen. Het precieze schema is ook gepubliceerd, waardoor je precies weet wat eraan komt op welk moment.

Zowel de presentatie als sessies en workshops zijn gratis voor iedereen toegankelijk. Wel moet je je vooraf aanmelden. Dat kan hier: registreren voor Google I/O 2021. Het gehele evenement vindt plaats van 18 tot en met 20 mei.

Meer over Google I/O

Google I/O is één van de belangrijkste evenementen voor Android-fans. Op deze conferentie, waarvoor de afkorting staat voor ‘Innovation in the Open’, maakt Google zijn plannen op software- en hardwaregebied voor het komende jaar bekend.

Dit jaar verwachten we meer te gaan zien over de opvolger van Android 11. In 2019 werden ook de Pixel 3a en Pixel 3a XL gepresenteerd tijdens Google I/O. Dit jaar hopen we dan ook meer over de Pixel 5a-serie te horen. Van die aankomende Pixel 5a verschenen eerder al renders. Tot slot verwachten we – net als elke I/O – informatie over nieuwe functies in Google-apps en -diensten.

