Google bestormt de gezondheidsmarkt met als meest recente wapenfeit Project Nightingale. Hierdoor heeft het bedrijf inzage in de medische dossiers van 50 miljoen Amerikanen. Hoe zit dit?

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Project Nightingale: Hoe Google de gezondheidsindustrie bestormt

Deze maand staat Android Planet in het teken van gezondheid. We kunnen daarom niet om Google heen, de maker van het Android-systeem. De zoekmachinegigant onderneemt de afgelopen jaren enorme stappen in de gezondheidsindustrie, al merk je hier niks van op je Android-telefoon. Achter de schermen is Google echter een medische zoekmachine begonnen.

Maak kennis met Project Nightingale. Deze samenwerking met de grootste non-profit gezondheidsorganisatie uit de Verenigde Staten, Ascension, werd in november 2019 aangekondigd. Die onthulling kwam niet uit de lucht vallen, want eerder bleek uit onderzoek van The Wall Street Journal dat Google al medische patiëntendossiers verzamelde, maar dan in het geniep. Zowel patiënten als medisch personeel werden hiervan niet op de hoogte gesteld.

‘Het doel van de samenwerking is om de zorgervaring van patiënten en zorgverleners te verbeteren’, luidt de missie van Project Nightingale. Het komt erop neer dat Google een soort medische zoekmachine heeft gebouwd voor Ascension. Hierdoor kunnen bij de gezondheidsorganisatie aangesloten hulpverleners medische dossiers van ruim 50 miljoen Amerikanen opvragen via een op maat gemaakt computerprogramma.

Google voor dokters

Doktoren en verpleegkundigen kunnen zodoende met een paar klikken op de knop onder meer iemands medische geschiedenis, lichamelijke feiten, resultaten van eerdere gezondheidsonderzoeken en relevante documenten inzien. Google gebruikt innovatieve technieken om deze resultaten naar boven te halen.

Het is de bedoeling dat deze technieken steeds slimmer worden en op een gegeven moment ook zelf aan de slag gaan. In het begeleidende persbericht droomt Google van een toekomst waarin Project Nightingale bijvoorbeeld suggesties voor behandelingen kan doen. Aan de hand van machine learning en kunstmatige intelligentie moet Project Nightingale namelijk ‘slim’ worden.

Dit houdt in dat de ‘Google voor dokters’ naar verbanden gaat zoeken die mensen misschien minder snel zien. Omdat Project Nightingale op de hoogte is van iemands volledige medische achtergrond, kunnen bepaalde ziektes en aandoeningen bijvoorbeeld extra nauwkeurig in de gaten worden gehouden. De zoekmachine weet bijvoorbeeld wat voor kwaaltjes in de familie spelen, en met welke lichamelijke kwaaltjes je ervaring hebt.

Gemengde gevoelens

Project Nightingale werd wisselend ontvangen in de medische gemeenschap. Sommigen zagen kansen in het bundelen van de technische expertise van Google met de medische achtergrond van Ascension. Andere medici waren minder enthousiast. Zij zitten met name met het privacyvraagstuk in hun maag. De ruim 50 miljoen medische dossiers zijn namelijk naar Google Cloud geüpload, de servers van het techbedrijf.

Google zegt de medische dossiers niet te gebruiken voor andere doeleinden dan Project Nightingale, maar daar is niet iedereen gerust op. De Amerikaanse HHS – vergelijkbaar met het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – startte bijvoorbeeld direct een onderzoek naar het samenwerkingsverband. CNN schrijft dat de Amerikaanse regering vooral nieuwsgierig is naar de rechtsgeldigheid van het partnerschap.

Slate, een Amerikaanse website, haalt aan dat de echte meerwaarde van Project Nightingale niet draait om de inzage in 50 miljoen medische dossiers, maar om de data die vrijkomt bij analyse. Het bedrijf zou die informatie willen gebruiken voor marktonderzoek: welke kansen liggen er nog in de gezondheidsbranche? Waar heeft de bevolking behoefte aan?

De nieuwe focus van Google: gezondheid

Project Nightingale staat niet op zichzelf. Google onderneemt al veel langer stappen binnen de gezondheidsbranche, waar volgens marktonderzoeker BusinessWire wereldwijd zo’n 11.9 biljoen dollar in omgaat. Google Fit koppelt bijvoorbeeld fitness-apps en -apparaten aan elkaar, zodat je alles op een centrale plek hebt. Ook werkte Google eerder samen met de universiteit van Chicago om zijn machine learning-techniek te verbeteren.

Bovendien benoemde Google begin 2019 een heuse ‘directeur gezondheid’: David Feinberg. Het is zijn taak om alle gezondheidsactiviteiten van het bedrijf te stroomlijnen. Momenteel is het aanbod namelijk nog behoorlijk versplinterd.

Google Brain is bijvoorbeeld onderdeel van de afdeling kunstmatige intelligentie, terwijl dochtermerk Nest in 2018 op haar beurt zelfstandig een start-up in de gezondheidsbranche opkocht. Volgens The Verge is het aan Feinberg om duidelijke richting aan te brengen in al deze gezondheidsactiviteiten. Wordt vervolgd.

Maandthema juni: Gezondheid

De hele maand juni staat Android Planet in het teken van gezondheid. We helpen je op weg naar een gezondere levensstijl door bijvoorbeeld de beste hardloop-apps uit te kiezen, maar leggen ook uit hoe je een smartphone grondig schoonmaakt. Ook is er ruimte voor achtergrondstukken, zoals deze. Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen via de Android Planet-app, onze nieuwsbrief of houd de site in de gaten. Deze artikelen kwamen eerder al voorbij: