Nee, je smartphone verandert niet in een projector met een app

In de Play Store staan steeds meer apps waarmee je smartphone in een projector zou kunnen veranderen. Trap daar niet in.

Lees verder na de advertentie.

Android projector: download deze apps niet

De app ‘HD Video Projector Simulator’ in de Play Store belooft je telefoon te veranderen in een projector. Via de apparatuur in je camera-eiland moet het mogelijk zijn om het beeld van je smartphone op de muur te projecteren.

De app is meer dan tien miljoen keer gedownload en heeft aardig wat negatieve Nederlandse reviews. Zoals “Ik heb hem 2 minuten gebruikt, niks aan gehad. Wel makkelijk 15 reclames gezien” en “Fake ze zeggen op muren, maar dat kan niet”.

Zoek op ‘projector’ in de appwinkel en je vindt tientallen soortgelijke apps. Bijna elke app heeft wel een aantal Nederlandse reviews. Hier en daar staan er ook wat recensies tussen van mensen die de app geweldig vinden en roepen dat het een nieuwe dimensie aan hun smartphone geeft. Wat is daar aan de hand?

Waarom werkt het niet?

Deze apps werken niet, omdat je smartphone niet zonder extra hardware kan veranderen in een projector. Het camera-eiland op je smartphone is gemaakt om dingen op te nemen en niet om uit te zenden. Dat is compleet andere technologie.

Deze projector-apps zijn gemaakt om jou te misleiden met een mooie belofte, een leuk icoontje en een stapeltje positieve nepreviews. Typisch zo’n app die je even downloadt om het te proberen, want je weet maar nooit. Voor je het weet heb je tientallen reclames gezien terwijl je probeert de app werkend te krijgen, en hebben de makers van de app hun geld verdiend.

Wat moet ik dan wel gebruiken?

Om het beeld van je telefoon op de muur te projecteren, heb je extra hardware nodig. Deze projectors worden steeds kleiner en zijn soms zelfs zo klein als een smartphone. Denk bijvoorbeeld aan de PicoPix Micro 2 van Philips, van rond de 260 euro. Of de Nebula Apollo ten grootte van een frisdrankblikje, die ongeveer 330 euro kost.

Je kunt ook projectoren voor nog geen 40 euro vinden als je even zoekt bij winkels zoals Bol.com, maar van deze apparaten moet je niet teveel verwachten. Toch kun je er meer mee dan zo’n nep-app in de Play Store.

Oppassen geblazen

Als Android-gebruiker moet je altijd alert zijn op gevaren en nep-apps. Op Android Planet lees je waar je extra opletten op moet zijn. Bijvoorbeeld FluBot en Joker. Lees hoe je malware op je Android-toestel herkent.