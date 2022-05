‘Prototype Google Pixel 7 al te koop: dit moet je weten’

Een vermeend prototype van de de Google Pixel 7 is al te koop via eBay. Ook via Facebook Marketplace zijn al modellen te koop. Dit terwijl we de toestellen officieel pas over een half jaar gaan zien.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Prototype Google Pixel 7 al te koop op eBay’

Wanneer de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro officieel worden gepresenteerd, is nog de vraag. Wel heeft Google eerder eerste informatie gedeeld over de komende high-end toestellen. Via onder andere Facebook Marketplace en eBay zijn nu echter prototypes te koop gezet.

Daarbij zijn verschillende foto’s geplaatst van het donkergrijze model van de Pixel 7. Op sommige kiekjes is in de weerspiegeling op de achterkant ook het toestel te zien waarmee die foto’s gemaakt zijn. Je raadt het al, dat is de Google Pixel 7 Pro. De verkoper zou de smartphones weer gekocht hebben van een persoon die meerdere prototypes in bezit had, maar verdere details zijn daarover ontbreken.

Of het aanbieden van deze toestellen gevolgen gaat hebben voor de verkopers is nog de vraag. Via de openbare advertenties is namelijk nagenoeg alle informatie over hen te vinden. Vorig jaar verschenen ruim voor de officiële lancering ook al hands-ons en foto’s van prototypes, maar deze beelden werden online gezet door anonieme bronnen.

Dit weten we al over de Google Pixel 7 (Pro)

We verwachten dat de Pixel 7-telefoons dit jaar in oktober het levenslicht zien. Van zowel de Pixel 7 als 7 Pro komen weer drie kleurvarianten op de markt, net zoals bij de Pixel 6-serie. De toestellen beschikken ook over een verbeterde variant van de eigen Tensor-chip.



Volgens geruchten krijgen de smartphones dezelfde schermen als hun directe voorgangers. Ze draaien op Android 13 en zijn daarmee de eerste toestellen die direct over de nieuwe Android-versie beschikken. Opvallend is het vernieuwde camera-eiland. Net als bij de Pixel 6-serie zijn de camera’s te vinden in de grote horizontale streep op de achterzijde.

Op de hoogte blijven van al het nieuws omtrent de Pixel 7 en 7 Pro? Houd Android Planet dan uiteraard in de gaten, want we volgen al het nieuws op de voet. Volg ons ook op Twitter, Instagram en Facebook of schrijf je even in voor onze nieuwsbrief.

Meer nieuws over de Google Pixel 7-serie: