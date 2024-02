Je provider verhoogt ineens de prijs van het abonnement: mag dat?

Je hebt een tweejarig abonnement afgesloten, maar na jaar één verhoogt de provider de prijs ineens. Mag dit zomaar?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Mag een provider zomaar het abonnement duurder maken?

Om maar direct met de deur in huis te vallen: nee, een telecomprovider mag niet zomaar de prijs van een abonnement veranderen. Dit geldt trouwens ook voor de voorwaarden van het contract, bijvoorbeeld de geboden internetsnelheid, aantal gigabytes of het aantal belminuten.

Maar, zoals wel vaker geldt ook hierbij: er zijn uitzonderingen.

Volgens ConsuWijzer, een initiatief van de Autoriteit Consument & Markt dat consumenten helpt hun recht te halen, zijn er drie situaties waarin een telefoonprovider wél tussentijds haar tarieven mag verhogen. In de eerste situatie is het mogelijk om je abonnement kosteloos op te zeggen, in de overige twee situaties is dat niet het geval.

1. Omdat het in het contract staat

De eerste reden voor een tarievenverhoging is simpel: omdat deze mogelijkheid expliciet in het contract staat. De precieze bewoording is altijd anders, maar in zulke gevallen staat er meestal iets opgenomen over de mogelijkheid van “tussentijdse tarievenwijzigingen”.

Er is gelukkig ook goed nieuws. Wanneer de wijziging in jouw nadeel is, bijvoorbeeld omdat de tarieven omhooggaan of omdat de voorwaarden negatief veranderen, moet je de kans krijgen om het telefoonabonnement kosteloos op te zeggen.

Bovendien moet de provider jou hier degelijk over informeren, en kan er dus niet zomaar een tarievenverhoging doorheen gedrukt worden. Zo moet de telecomaanbieder je minstens een maand van tevoren informeren over de wijziging. Ook moet er in de brief, e-mail of sms duidelijk staan hoe je op kunt zeggen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Omdat het moet

Moet de telecomprovider haar prijzen verhogen vanwege nieuwe wet- en regelgeving, bijvoorbeeld omdat het btw-tarief omhooggaat? Dan is de tarievenverhoging helemaal legaal.

Het is immers niet de keuze van de provider zelf om de prijzen te verhogen. In dit geval is het daarom ook niet mogelijk om het (telefoon)abonnement tussentijds op te zeggen; er is immers sprake van overmacht.

3. Inflatie, inflatie, inflatie

Een andere grote uitzondering is de zogeheten inflatiecorrectie. Abonnementenaanbieders hebben het recht om jaarlijks hun prijzen te verhogen, om zodoende de officiële inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij te benen.

Het komt erop dat hun kosten zijn toegenomen en dit verschil wordt doorberekend aan de klant, jij dus. Wel is het belangrijk dat men de officiële CBS-cijfers aanhoudt, en niet met eigen indexen gaat zitten rekenen.

Ook moet dit alles netjes opgeschreven zijn. In het contract moet onder meer staan hoe vaak en wanneer de provider een eventuele inflatiecorrectie toepast. Indien de provider alles netjes heeft opgeschreven, is inflatiecorrectie geen geldige reden om het contract tussentijds te verscheuren.

Kom meer te weten over je telefoon

Bij Android Planet houden we van vragen stellen, maar nog meer van antwoorden geven. Heb je je bijvoorbeeld weleens afgevraagd wanneer een telefoon (te) oud is? En, hoeveel stroom verbruikt een oplader zonder aangesloten telefoon eigenlijk?