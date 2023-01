Qi2-standaard voor draadloos laden werkt met magneten

Er komt een nieuwe standaard voor het draadloos opladen van smartphones. Deze zogenaamde Qi2-standaard werkt met magneten en lijkt sterk op wat Apple doet met MagSafe.

Het nieuwe draadloos opladen werkt met magneten

Het Wireless Power Consortium (WPC) introduceert dit jaar een nieuwe standaard voor het draadloos opladen van smartphones. Deze ‘Qi2-standaard’ moet ervoor zorgen dat elke telefoon op dezelfde manier draadloos van accusap kan worden voorzien. Hij bouwt volgens het WPC verder op Apples MagSafe, dat in 2020 werd geïntroduceerd met de iPhone 12.

MagSafe, en dus ook Qi2, werkt met een soort puck die je op je smartphone ‘plakt’. De magneten daarin zorgen dat de oplader altijd perfect wordt uitgelijnd met je smartphone. Daardoor gaat er zo min mogelijk energie verloren. Bij het traditionele draadloze laden, de huidige Qi-standaard dus, weet je nooit zeker of je toestel helemaal goed op de lader ligt. Dat kan ertoe leiden dat de meeste energie in het luchtledige verdwijnt, of dat je telefoon helemaal niet oplaadt.

De ZTE Nubia Z40 Pro

Vorig jaar introduceerde de Chinese smartphonemaker ZTE overigens al de Nubia Z40 Pro, die ook een MagSafe-achtige oplader gebruikt.

Het WPC ontwikkelt de Qi2-standaard in samenwerking met Apple, maar ook met Android-fabrikanten als Samsung, Xiaomi en OnePlus. Dat moet dus leiden tot een industriebrede oplossing voor draadloos opladen, waarbij Apple MagSafe als de basis dient.

Het omgekeerde gebeurt bij het opladen via een draad. Vanaf eind 2024 is een usb-c-poort verplicht voor alle mobiele apparaten. Apple moet dus overstappen van zijn eigen Lightning-aansluiting naar usb-c. Bij Android-telefoons is usb-c inmiddels al een tijdje de standaard, al verschijnen er soms nog goedkope toestellen met het oude micro-usb.

Dit moet je nog meer weten over de Qi2-standaard

Hoewel de Qi2-standaard dus sterk gaat lijken op MagSafe is het niet precies hetzelfde. De exacte uitlijning van de magneten zou iets verschillen. Toch werken de huidige MagSafe-laders vermoedelijk wel met Qi2.

De eerste Qi2-smartphones en -laders moeten eind dit jaar verschijnen. Die halen net als MagSafe een maximale snelheid van 15 Watt. Latere versies zouden rapper op kunnen laden. Dat is wel nodig ook, want er zijn momenteel smartphones, zoals de OnePlus 10 Pro, die draadloos accusap tanken met 50 Watt.

